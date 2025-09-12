Im Limburger Stadtteil Dietkirchen ist Starkregen ein Thema. Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates deutlich. Doch wie schützt die Stadt ihre Bürger dahingehend?

200.000 Euro habe es gekostet, um alle Schäden in ihrem Haus zu beseitigen, sagt eine Anwohnerin aus dem Limburger Stadtteil Dietkirchen, als sie mit Mitgliedern des Ortsbeirats, Vertretern der Stadt, dem Ortslandwirt und Bürgern an ihrem Haus vorbeiläuft. Die Wärmepumpe, die ebenfalls zerstört wurde, sei damals nur wenige Monate alt gewesen, als der Starkregen Anfang Mai 2024 an gleich zwei Tagen ganze Straßenzüge in Hanglage im Oudenburger Ring innerhalb weniger Minuten in reißende Ströme verwandelte, Keller und Garagen überflutete und eine gigantische Schadenssumme in zahlreichen Haushalten verursachte. Wer Glück im Unglück hatte, war wenigstens gegen Elementarschäden versichert.

Von einem Jahrhundertereignis reden die Menschen dann meist. Doch die Sorge, dass es dazu noch einmal zu Lebzeiten kommt, ist groß. Der Ortsbeirat Dietkirchen widmete sich in seiner Sitzung am Dienstag zum wiederholten Male dem Thema Starkregen. „Gegen Starkregen können wir nichts tun, aber gegen die Auswirkungen“, sagte Ortsvorsteher Markus Wirth (CDU) und lobte die gute Arbeit des Bauhofs, der durch Abteilungsleiter Michael Menier vertreten war, seit dem Starkregen im Ort.

Schlamm noch schlimmer als das Regenwasser

Der Regen, mehr als 100 Liter auf den Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit, war damals noch nicht einmal das größte Problem. Das war der Schlamm, der tagelang mühsam weggeschafft werden musste, bevor er hart wird wie Beton. Die Erde stammte von den Feldern oberhalb des Orts. Der Oudenburger Ring ist zwar der höchste Punkt in Dietkirchen mit seinen knapp 1800 Einwohnern, aber von dort geht es den Hang weiter hoch bis zur Bundesstraße 49. Als die Regenfluten sich in diesem Bereich ergossen, schossen die Wassermassen auf den Ort zu wie ein Tsunami, lösten die Erde auf teilweise frisch eingesäten Feldern und verursachten die Katastrophe. Deshalb pflügen die Landwirte ihre Felder jetzt quer zur potenziellen Fließrichtung des Regenwassers.

i Der Starkregen schwemmte Schlamm von den Feldern den Berg runter in den Dorfkern. Johannes Koenig

Neben den Anwohnern wurde damals auch die Stadt vom Starkregen und seinen Folgen kalt erwischt. Fragen wurden laut nach Entwässerungsgräben, die vor sehr langer Zeit einmal angelegt worden waren, die von der Stadt auch freizuhalten sind, von denen aber nicht mehr jeder einzelne Entwässerungsgraben innerhalb der Verwaltung bekannt war und zudem Sedimente diese Gräben stetig füllten, bis sie verschwunden waren.

Einer dieser alten und inzwischen wieder neuen, weil freigelegten Gräben, verläuft entlang des Elzer Wegs in Dietkirchen und endet an einem von der Stadt neu gemachten „Einlaufbauwerk“: Hier soll das Regenwasser direkt in den Kanal fließen. Sehr viel Wasser kann der Entwässerungsgraben zwar nicht aufnehmen, dafür ist er zu schmal. Aber er soll zumindest dazu beitragen, einen Teil der Regenmengen in die richtige Richtung zu lenken.

Die Rückstausicherung im Keller warten lassen

Michael Fritzen von der Abteilung Kanalbau im städtischen Tiefbauamt erklärte bei dem Vor-Ort-Termin des Ortsbeirats diese und weitere Maßnahmen im Kampf gegen Starkregen. Mit Blick auf einen Wirtschaftsweg am Ortsrand wies er darauf hin, dieser sei erhöht worden, um sicherzustellen, dass künftige Regenfluten mindestens abgebremst und dank einer breit angelegten Mulde parallel zum Wirtschaftsweg an der Wohnbebauung vorbei in Richtung Lahntal gelenkt werden. Die Einlaufbauwerke seien zudem frei geschnitten worden, um rechtzeitig erkennen zu können, ob die Gitter verstopft sind. Durch die umgesetzten Maßnahmen sei zumindest sichergestellt, die Regenmassen möglichst „schadarm“ abzuleiten.

Ein Bürger fragte nach der Kanalisation. Dabei geht es um die immer wieder gestellte Frage, warum nicht einfach größere Kanalrohre eingebaut werden. Zum einen ist das eine Kostenfrage. Zum anderen sind die Kanalrohre nach Michael Fritzens Angaben nicht der entscheidende Faktor. Das Problem sei auch nicht Wasser, das aus dem Kanaldeckel herausgedrückt werde. Mit Blick auf die eigenen Keller und der Sorge, er könne bei Starkregen überflutet werden, gehe es vielmehr um die eigene Entwässerung durch Abläufe im Boden, Toiletten, Waschbecken und Waschmaschinen im Keller. Bei Starkregenereignissen bestehe die Gefahr, dass der Keller durch die eigene Abwassernutzung geflutet werde. In der Regel gebe es dafür eine Rückstausicherung. Doch die müsse regelmäßig gewartet werden, was nicht immer der Fall sei. Bauhof-Leiter Michael Menier empfahl zudem allen Bürgern, sich auf der Homepage der Stadt die Starkregengefahrenkarten genau anzuschauen, um herauszufinden, ob das eigene Haus bei einem Starkregen in einem gefährdeten Gebiet liegt.