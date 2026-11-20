Wenn Umwelt krank macht „Dann ist der Patient im schlimmsten Fall tot“ Till Kronsfoth 20.11.2026, 15:33 Uhr

i Professor Wolfgang Eirund nimmt sich gern Arbeit mit nach Hause. Denn wenn er das nicht täte, könnte es Patienten das Leben kosten. Till Kronsfoth

Hinter fast jeder Rolle steckt mehr, als man vermutet. Wir treffen die Menschen und blicken hinter die Kulissen, was wirklich alles dazugehört. Heute berichten wir aus dem Alltag eines Psychiaters: Wolfgang Eirund ist Klinikleiter in Katzenelnbogen.

Professor Wolfgang Eirund ist Psychiater. Der 61-Jährige leitet die Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Katzenelnbogen. Im Interview mit unserer Zeitung spricht er darüber, was ihn an seinem Beruf fasziniert, was den Menschen vom Tier unterscheidet und warum ein Psychiater nicht den Anspruch haben sollte, sich nach Feierabend nicht mehr mit den Patienten zu befassen.







Artikel teilen

Artikel teilen