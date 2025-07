Nicht alle Familien können sich Urlaub leisten – die Familienferien-Sommeraktion in Rheinland-Pfalz schenkt kinderreichen und einkommensschwachen Familien eine Auszeit. Das Projekt wurde in Diez vorgestellt.

Ferienzeit ist Urlaubszeit. Doch nicht jede Familie kann sich einen Urlaub leisten, dazu gehören vor allem kinderreiche Familien oder Familien mit niedrigem Einkommen. Um ihnen eine Auszeit vom Alltag zu ermöglichen, wurde vor 22 Jahren die Familienferien-Sommeraktion vom Familienministerium des Landes Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen. In der Jugendherberge im Grafenschloss in Diez wurde das Projekt von Familienministerin Katharina Binz und den Kooperationspartnern des Gemeinschaftsprojekts vorgestellt.

Binz: Viele haben noch nie Urlaub gemacht

Die Familienministerin drückte ihre Freude über die Aktion aus, Familien, die sonst keinen Urlaub machen können, Ferien in Rheinland-Pfalz zu ermöglichen. Sie dankte ganz besonders den Kooperationspartnern: „Dank ihres tatkräftigen Einsatzes und ihrer zuverlässigen Unterstützung haben sie es auch in diesem Jahr wieder möglich gemacht, unseren Familien den so dringend benötigten Urlaub in einer Jugendherberge oder Familienferienstätte zu ermöglichen.“ Viele an der Aktion teilnehmende Familien hätten noch nie Urlaub gemacht, so Binz. Aber sie brauchen einen gemeinsamen Familienurlaub, das gebe Kraft für den Alltag, schaffe Erinnerungen und fördere die psychische Gesundheit.

Als eine wunderbare Sache bezeichnete Karl Peter Bruch, Präsident der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, die Ferienaktion. Die Jugendherbergen seien seit 15 Jahren Teil des Projekts. „Das ist für uns keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Verpflichtung. Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland werden vom Land gefördert und wir möchten etwas zurückgeben, speziell an Familien“, erklärte Bruch. Urlaub und Erholung seien wichtige Bausteine für ein entspanntes Familienleben.

Stephan Schenk von den Familienferienstätten führte aus, dass die Unterkünfte für die Familien viele Aktionen und Attraktionen geplant hätten, wie gemeinsames Grillen oder Schwimmbadbesuch. „Dank der Unterstützung durch die Lotto-Stiftung können sogar Eintrittsgelder für Freizeitparks übernommen werden“, schilderte Schenk.

Viele familien empfinden Scham

„Es ist toll, dass es das gibt, menschennah und niederschwellig“, sagte Albrecht Bähr, Vorsitzender der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz über die Ferienaktion. Die Familien, die Unterstützung benötigen, würden von den regionalen Einsatzstellen vorgeschlagen. Bei der Auswahl der Familien spielten die familiären Belastungen, die Gesundheit der Kinder und Jugendliche sowie die finanziellen Möglichkeiten eine zentrale Rolle. Aber es sei nicht so einfach, die Familien für die Ferienaktion zu gewinnen, da sie Scham empfinden und überzeugt seien, dass sie nicht reinpassen würden.

i Familienministerin Katharina Binz im Gespräch mit den Mitarbeiterinnen der Jugendherberge im Grafenschloss in Diez. Dort stellte sie zusammen mit den Kooperationspartnern des Gemeinschaftsprojekts die Familienferien Sommeraktion vor. Mariam Nasiripour

Die Lotto-Stiftung sei erst seit ihrer Gründung im Jahr 2008 dabei, sagte Vorstandsvorsitzender Magnus Schneider. Die Spende der Stiftung solle kinderreichen Familien und Alleinerziehenden während der verdienten Auszeit zusätzliche besondere Glücksmomente verschaffen.

Im Anschluss an die Pressekonferenz fand im Hof der Jugendherberge in Diez ein Fest für alle Familien der Unterkunft statt. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg und für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt.

605.000 Euro Unterstützung in diesem Jahr

Die Familienferien Sommeraktion ist ein Gemeinschaftsprojekt des Familienministeriums, der Jugendherbergen, der Familienferienstätten, der Liga der Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz und der Lotto-Stiftung. Seit einigen Jahren ist auch die DB Regio mit dabei und finanziert den Familien ein Rheinland-Pfalz-Ticket. Die Landesregierung unterstütze die Familienerholung in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr mit insgesamt 605.000 Euro, so Binz. Bezuschusst werden Ferien in Familienferienstätten gemeinnütziger Träger oder in familiengeeigneten Jugendherbergen. Die Lotto-Stiftung unterstützt das Projekt mit 30.000 Euro. Der Zuschuss für die des Landes für Familienferien sei einkommensabhängig. Es gäbe auch Familien, die sich auch mit den Zuschüssen kein Familienurlaub. Sie werden mit der Familienferien Sommeraktion unterstützt.