Es war der Leiterin des Limburger Tierheims, Elfie Weisbrod, jetzt anzumerken, wie sehr sie sich über einen Besuch freute. Angekündigt war der Rotaract Club Nassau um Präsident Moritz Kester. Der Limburger Rotary-Club engagiert sich mit dem Jugendclub, einem Zusammenschluss der Jugend der drei Clubs Limburg, Weilburg und Camberg-Idstein, unter ihrem Motto „Helfen, Lernen, Feiern“. Und der Rotary-Nachwuchs hat in den vergangenen Monaten schon an verschiedenen Aktionen in der Region Limburg teilgenommen.

Dazu zählten das Streichen von Büroräumen im Limburger Frauenhaus, mehrere Müllsammelaktionen, die Aktion „Kauf-eins-mehr“ zur Unterstützung der örtlichen Tafeln und am beim Eschhöfer Frauenlauf „Frauen laufen für Frauen“ war man beim Aufbau, der Organisation und dem Sponsoring dabei. Am Wochenende stand nun das Limburger Tierheim im Mittelpunkt. Auf dem Gelände waren zahlreiche Mitglieder des Rotaract-Clubs Nassau und auch einige Limburger Rotarier zum Helfen bereit. Gleich bei der ersten Aktion mussten alle anpacken.

Hunde genießen das Bad im Pool

Es galt, einen neuen Hunde-Pool aufzubauen. Dessen Vorgänger, bestehend aus Holzpaletten und einer Plastikfolie, war kaputtgegangen. Für den Aufbau musste zunächst der Boden mit Decken abgedeckt werden. Anschließend wurde Spezialfolie – wegen der Krallen der Hunde – aufgelegt und an den Holzpaletten angebracht.

Geleitet wurde diese Aktion von Jürgen Strobel – „normalerweise verantwortlich für schwierige Hunde, aber auch sonst für alles“. Er bringt beste Voraussetzungen mit, „da ich alle Werkzeuge habe“. Mit genug Man-Power und der sicheren Anleitung war die Folie dann schnell angebracht und einem Bad für die Hunde steht nichts mehr im Wege. „Die Hunde sind wie verrückt danach“, sagte Jürgen Strobel, „und wollen zum Teil nicht mehr raus.“ Damit der Pool für alle Hunde geeignet ist, wurde er in leichter Schräglage aufgestellt, „damit auch die kleinen Hunde hinein und alle stehen können“.

Eine Spende übergeben

Mit dem Bau des Hunde-Pools waren aber die Arbeiten für die Rotarier noch nicht beendet. Es wurden noch die Gehege-Rasenflächen gemäht und auch Unkraut an Gehwegen und den Zwingern entfernt. Am Ende wurde zudem noch einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an das Tierheim übergeben. Da war es dann nur selbstverständlich, dass das Tierheim für den unterstützenden Imbiss aufkam. In den nächsten Tagen werden zudem Arbeiten an einem Hunde-Außengehege kostenlos durchgeführt.