Gesangverein organisiert Umzug Dahlheimer Akteure und Gäste feiern am Karnevalssonntag Ulrike Bletzer 15.02.2026, 18:30 Uhr

i Shaun, das Schaf, stand für die Gruppe Schubbe in Dahlheim Modell. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Der Gesangverein Cäcilia Dahlheim richtete den Karnevalsumzug im Ort in diesem Jahr aus – mit Erfolg. 22 Zugnummern schlängelten sich vorbei an den feiernden Narren am Straßenrand und sorgten für Trubel und Heiterkeit.

Ein Hingucker, wie er im Buche steht: In diesem Jahr richtete der Gesangverein Cäcilia Dahlheim den Karnevalsumzug in Dahlheim aus. Pünktlich um 14.11 Uhr setzte sich der närrische Lindwurm mit seinen 22 Zugnummern, von denen eine schräger daherkam als die andere, in Bewegung – vorbei an zahlreichen lachenden, feiernden, bunt kostümierten Narren, die die Straßen des Ortes säumten.







