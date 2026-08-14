Lehre beim Vater in Braubach Dagmar Schwieck-Wölfinger: Schreinerin seit 40 Jahren Ulrike Bletzer 14.08.2026, 14:00 Uhr

i Vor 40 Jahren ist Dagmar Schwieck-Wölfinger in eine Lehre als Schreinerin gestartet. Heute arbeitet sie im Büro der elterlichen Schreinerei, die ihr Vater Detlef Schwieck vor zehn Jahren an ihren Bruder Jörg Schwieck (rechts) übergeben hat. Ulrike Bletzer

Vor vier Jahrzehnten begann Dagmar Schwieck-Wölfinger als 15-Jährige ihre Schreinerlehre im Familienbetrieb in Braubach. Nun blickt die 55-Jährige auf ihren bisherigen Berufsweg und die dabei gemachten Erfahrungen zurück.

Sicher, ihr Weg war ein Stück weit vorgezeichnet. Aber sie hätte gar keinen Besseren wählen können, daran gibt es für Dagmar Schwieck-Wölfinger auch heute, 40 Jahre später, noch nicht einmal andeutungsweise einen Zweifel. „Ich würde es immer wieder so machen“, sagt die 55-Jährige, die am 1.







Artikel teilen

Artikel teilen