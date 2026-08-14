Vor vier Jahrzehnten begann Dagmar Schwieck-Wölfinger als 15-Jährige ihre Schreinerlehre im Familienbetrieb in Braubach. Nun blickt die 55-Jährige auf ihren bisherigen Berufsweg und die dabei gemachten Erfahrungen zurück.
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Sicher, ihr Weg war ein Stück weit vorgezeichnet. Aber sie hätte gar keinen Besseren wählen können, daran gibt es für Dagmar Schwieck-Wölfinger auch heute, 40 Jahre später, noch nicht einmal andeutungsweise einen Zweifel. „Ich würde es immer wieder so machen“, sagt die 55-Jährige, die am 1.