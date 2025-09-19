Interkulturelle Woche „Dafür!“ – Vielfalt erleben in Diez und in der Region 19.09.2025, 20:00 Uhr

i Für die Vorstellung des Programms der IKW wurde extra ein Pressegespräch im Kreml Kulturhaus abgehalten. Johannes Koenig

Seit einem halben Jahrhundert wird in Deutschland die Interkulturelle Woche gefeiert. Auch in Diez und in der Region hat sie inzwischen eine lange Tradition. Nun geht es los mit einer feierlichen Eröffnung auf dem Diezer Marktplatz.

Die Interkulturelle Woche (IKW) steht vor der Tür: Los geht es am Sonntag, 21. September, um 15.30 Uhr mit der großen Eröffnung auf dem Diezer Marktplatz, ein Event für die ganze Familie mit Kinderprogramm und Essen. Als musikalischen Höhepunkt haben die Organisatoren die deutsch-persische Sängerin und Songwriterin Kaye-Ree gewinnen können.







