Begegnung und Miteinander statt Berührungsängste: In Diez ist die Interkulturelle Woche am Freitag offiziell eröffnet worden. Bis zum 4. Oktober laden zahlreiche Initiativen in Diez, Hahnstätten und Katzenelnbogen zu einem vielfältigen Programm ein.
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Unter dem Motto „Dafür!“ ist die Interkulturelle Woche (IKW) in Diez-Aar-Einrich am vergangenen Freitag gestartet. Bis zum 4. Oktober findet in Diez, Hahnstätten und Katzenelnbogen ein buntes Programm aus Tanz, Kunst, Begegnung, Kinderdisco, Film und Familienfrühstück statt.