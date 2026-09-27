Eröffnung im Hof von Holand „Dafür!“: Interkulturelle Woche startet in Diez Mariam Nasiripour 27.09.2026, 14:00 Uhr

i Die Kunstausstellung "Rot" mit Werken von 19 Künstlern war am Eröffnungstag der Interkulturellen Woche in Diez sehr gut besucht. Mariam Nasiripour

Begegnung und Miteinander statt Berührungsängste: In Diez ist die Interkulturelle Woche am Freitag offiziell eröffnet worden. Bis zum 4. Oktober laden zahlreiche Initiativen in Diez, Hahnstätten und Katzenelnbogen zu einem vielfältigen Programm ein.

Unter dem Motto „Dafür!“ ist die Interkulturelle Woche (IKW) in Diez-Aar-Einrich am vergangenen Freitag gestartet. Bis zum 4. Oktober findet in Diez, Hahnstätten und Katzenelnbogen ein buntes Programm aus Tanz, Kunst, Begegnung, Kinderdisco, Film und Familienfrühstück statt.







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