Tödlich verunglückt Dachsenhausen: 17-Jähriger stirbt nach Unfall Mira Zwick 10.11.2026, 14:15 Uhr

i Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen bei Dachsenhausen. Daniel Karmann/dpa

In der Nacht kam es auf der Landesstraße 333 zwischen Dachsenhausen und Hinterwald zu einem schweren Unfall. Ein 17-jähriger Motorradfahrer kam dabei ums Leben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zu einem tragischen Unfall kam es am Dienstagmorgen. Dabei ist ein 17-jähriger Motorradfahrer auf der Landesstraße 333 zwischen Dachsenhausen und Hinterwald ums Leben gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, ereignete sich der Unfall bereits in der Nacht zum Dienstag.







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