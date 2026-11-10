Tödlich verunglückt
Dachsenhausen: 17-Jähriger stirbt nach Unfall
Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen bei Dachsenhausen.
Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen bei Dachsenhausen.
Daniel Karmann/dpa

In der Nacht kam es auf der Landesstraße 333 zwischen Dachsenhausen und Hinterwald zu einem schweren Unfall. Ein 17-jähriger Motorradfahrer kam dabei ums Leben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lesezeit 1 Minute
Zu einem tragischen Unfall kam es am Dienstagmorgen. Dabei ist ein 17-jähriger Motorradfahrer auf der Landesstraße 333 zwischen Dachsenhausen und Hinterwald ums Leben gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, ereignete sich der Unfall bereits in der Nacht zum Dienstag.
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