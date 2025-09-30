Sanierung in St. Goarshausen Dachschaden bei Hallenbad lässt Kosten weiter steigen 30.09.2025, 18:00 Uhr

i Im Hallenbad an der Loreleyschule zeugen Gerüste von den begonnenen Arbeiten. VG Loreley/Mike Weiland

Sanierung mit Tücken: Beim Hallenbad an der Loreleyschule treiben Mehrkosten und ein überraschender Dachschaden die Ausgaben in die Höhe. Doch neben finanziellen Sorgen gibt es auch gute Nachrichten von der Baustelle.

Seit 2009 wird darüber gesprochen, und nachdem das Hallenbad an der Loreleyschule Anfang dieses Jahres wegen eines technischen Defekts früher als geplant schließen musste, ist dessen Sanierung inzwischen in vollem Gange – darauf weist nicht nur das große Baustellenschild mit den Bundeszuwendungsgebern hin.







Artikel teilen

Artikel teilen