Ein großes Stück weitergekommen sind die Arbeiten am Bad Emser Quellenturm. Nach Sanierungen im Inneren folgte der Aufbau eines Außengerüsts am Wahrzeichen der Kurstadt. Kürzlich wurde damit begonnen, dass eine Hilfskonstruktion für den Dachstuhl montiert und dann von einem Kran auf das Bauwerk aufgesetzt wurde. Nach einer Info des Staatsbads schließt sich der Einbau einer Gitterrostebene an, dann kann der obere Teil auf den Turm aufgebaut werden. Nach den Osterfeiertagen wird damit gerechnet, dass die vorgefertigten Holzkonstruktionen einschließlich Gauben mit dem mächtigen Kran angebracht werden können. Der neue Dachstuhl soll voraussichtlich bis zum Freitag, 25. April, fertig sein. Im Juni des vergangenen Jahres musste die alte Turmspitze abgenommen werden. Die alte Konstruktion war an 20 Punkten felsenfest mit dem Turm verschraubt, sodass etliche Verbindungen mit der Flex entfernt werden mussten. Seither befand sich der Quellenturm seit Monaten in „geköpftem“ Zustand.