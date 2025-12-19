Crashs auf B260: Welche Bundesstraßen sind gefährlich?

Nach den zwei Crashs innerhalb kürzester Zeit auf der B260 stellt sich die Frage: Wo kracht es eigentlich im Rhein-Lahn-Kreis auf Bundesstraßen am häufigsten? Und warum?
Unfälle auf der B54 in Diez, Crashs auf der B260 im Lahntal oder schwer verletzte Motorradfahrer auf der berüchtigten „Schliem“: Auf den Bundesstraßen im Rhein-Lahn-Kreis kracht es. Doch wie oft? Das haben wir die Polizei gefragt und eine Übersicht über die Unfälle auf den Bundesstraßen für das Jahr 2025 bis Ende September erhalten.