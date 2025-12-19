Unfälle im Rhein-Lahn-Kreis Crashs auf B260: Welche Bundesstraßen sind gefährlich? Daniel Rühle 19.12.2025, 19:00 Uhr

i Auf welchen Bundesstraßen im Rhein-Lahn-Kreis kracht es häufig? Zahlen der Polizei für 2025 geben Auskunft. Daniel Karmann/dpa

Nach den zwei Crashs innerhalb kürzester Zeit auf der B260 stellt sich die Frage: Wo kracht es eigentlich im Rhein-Lahn-Kreis auf Bundesstraßen am häufigsten? Und warum?

Unfälle auf der B54 in Diez, Crashs auf der B260 im Lahntal oder schwer verletzte Motorradfahrer auf der berüchtigten „Schliem“: Auf den Bundesstraßen im Rhein-Lahn-Kreis kracht es. Doch wie oft? Das haben wir die Polizei gefragt und eine Übersicht über die Unfälle auf den Bundesstraßen für das Jahr 2025 bis Ende September erhalten.







Artikel teilen

Artikel teilen