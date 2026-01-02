Unfall auf glatter Straße Crash in Eppenrod legt Verkehr ins Gelbachtal lahm Andreas Egenolf 02.01.2026, 16:00 Uhr

i In der Isselbacher Straße in Eppenrod kam es am Freitagmittag zum Jahresstart zu einem Unfall bei winterlichen Straßenverhältnissen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Andreas Egenolf

Im Winter kann es aufgrund von eisigen Straßenverhältnissen zu Unfällen kommen, wie etwa am Freitag in Eppenrod. Hier knallten zwei Autos aufeinander, die Insassen wurden leicht verletzt, die Straße war stundenlang gesperrt.

Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines Unfalls am Freitag in Eppenrod. Gegen 12.15 Uhr fuhr ein Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis mit seinem blauen VW Caddy von der Hauptstraße aus kommend auf der Isselbacher Straße in Richtung Gelbachtal. Kurz hinter der evangelischen Kirche geriet das Fahrzeug nach ersten Erkenntnissen bei winterlichen Fahrbahnverhältnisse ins Schleudern.







Artikel teilen

Artikel teilen