Polizei schätzt ein Crash bei Isselbach: L313 ist kein Unfallschwerpunkt Daniel Rühle 17.04.2026, 09:00 Uhr

i Der tödliche Motorradunfall vom Ostermontag ist nur einer von zwei schweren Verkehrsunfällen in den vergangenen fünf Jahren auf dem Teilstück der L313. Das berichtet die Polizei. Winkler TV

Am Ostermontag verunglückt eine 32 Jahre alte Frau aus dem Westerwaldkreis auf der L313 bei Isselbach. Ist die kurvige Strecke im Gelbachtal eine gefährliche Stelle für Motorradfahrer? Das haben wir die Polizei gefragt.

Am Ostermontag kam auf der kurvigen L313 bei Isselbach eine junge Motorradfahrerin aus dem Westerwald ums Leben. Sie kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Wir haben nachgefragt, ob sich an der Stelle öfters schwere Unfälle ereignen.







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