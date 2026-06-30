Straße 90 Minuten gesperrt Crash auf der B54 bei Diez legt Verkehr lahm Daniel Rühle 30.06.2026, 15:08 Uhr

i Zwei Pkw kollidierten wegen eines Reifenplatzers auf der B54 beim Tierheim Diez. Freiwillige Feuerwehr Diez-Freiendiez/Sven Langer

Es ist doch nur ein Reifen: Aber wenn er platzt, kann man schnell die Kontrolle über sein Fahrzeug verlieren. So wie nun auf der B54 beim Diezer Tierheim. Ein Reifenplatzer sorgt für einen Crash – und eine stundenlange Straßensperrung.

Zu einem Verkehrsunfall mit Rettungshubschraubereinsatz ist es am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf der B54 zwischen Diez und Holzheim auf Höhe des Tierheims gekommen. Zwei Menschen wurden laut Polizei leicht verletzt und sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht.







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