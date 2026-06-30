Es ist doch nur ein Reifen: Aber wenn er platzt, kann man schnell die Kontrolle über sein Fahrzeug verlieren. So wie nun auf der B54 beim Diezer Tierheim. Ein Reifenplatzer sorgt für einen Crash – und eine stundenlange Straßensperrung.
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Zu einem Verkehrsunfall mit Rettungshubschraubereinsatz ist es am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf der B54 zwischen Diez und Holzheim auf Höhe des Tierheims gekommen. Zwei Menschen wurden laut Polizei leicht verletzt und sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht.