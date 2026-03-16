Schulbusse rollen wieder
Cramberg: Vollsperrung der K34
Jedes Jahr sterben Tausende Amphibien auf Straßen während ihrer Wanderung zu den Laichgewässern.
Jedes Jahr sterben Tausende Amphibien auf Straßen während ihrer Wanderung zu den Laichgewässern.
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/dpa-tmn

Nach anfänglichen Abstimmungsschwierigkeiten Ende vergangener Woche rollen nun die Schulbusse ab Cramberg wieder. Dass die Vollsperrung nötig geworden sei, liege laut Kreisverwaltung daran, dass das Nachtfahrverbot weitgehend ignoriert wurde.

Lesezeit 1 Minute
Am Donnerstag war der Ärger einiger Eltern aus Cramberg groß. Sie wurden von der Ankündigung überrascht, dass das Nachtfahrverbot auf der K34 zwischen Cramberg und Wasenbach nun zu einer Vollsperrung ausgeweitet wurde.Eltern aus Cramberg mussten ihre schulpflichtigen Kinder über Schönborn nach Steinsberg zur nächstgelegenen Bushaltestelle fahren – eine durchschnittliche Autostrecke von 19 Minuten.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren