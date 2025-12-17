Mehr als ein Jahr Vollsperrung Countdown läuft: L335 bei Braubach ab Freitag frei Mira Zwick 17.12.2025, 14:00 Uhr

Der letzte Bauabschnitt entlang der L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen ist weitestgehend fertig, die Markierungen aufgebracht.

Nach fast 17 Monaten Sperrung steht die L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen kurz vor der Freigabe. Der letzte Bauabschnitt komplettiert die neue Straße. Was bis Freitag noch getan werden muss.

Fast 17 Monate ist es her, dass zuletzt der Verkehr über die L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen gerollt beziehungsweise geholpert ist. Doch das Ende der Baustelle – und damit auch der weiteren Fahrwege – hat nun ein Ende: Am Freitag, 19. Dezember, wird die Straße im Laufe des Tages wieder für den Verkehr freigegeben.







