Zum 160. Geburtstag „ConCHORdia“ begeistert mit Zeitreise in Singhofen Bernd-Christoph Matern 29.10.2025, 18:00 Uhr

i Pfiffig, spritzig und begeisternd präsentierte sich der gemischte Chor „ConCHORdia“ Singhofen während seines Konzertes zum 160. Geburtstag. Bernd-Christoph Matern

ZU seinem 160. Geburtstag machte der gemischte Chor „ConCHORdia“ beste Werbung für den Chorgesang. In Singhofen nahmen der gemischte und der Männerchor sowie zwei Solisten die Zuhörer mit auf eine Reise von Romantik bis Neuzeit. Mit Bravour.

Auf eine 160-jährige Geschichte blickt der gemischte Chor „ConCHORdia“ Singhofen in diesem Jahr zurück. „Es ist kein echtes Jubiläum, nur ein runder Geburtstag“, gibt sich der Vorsitzende Markus Weidenfeller bescheiden, als er zum Konzert mit dem Titel Zeitreise circa 200 Menschen in der Mehrzweckhalle begrüßt.







