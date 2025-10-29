ZU seinem 160. Geburtstag machte der gemischte Chor „ConCHORdia“ beste Werbung für den Chorgesang. In Singhofen nahmen der gemischte und der Männerchor sowie zwei Solisten die Zuhörer mit auf eine Reise von Romantik bis Neuzeit. Mit Bravour.
Lesezeit 3 Minuten
Auf eine 160-jährige Geschichte blickt der gemischte Chor „ConCHORdia“ Singhofen in diesem Jahr zurück. „Es ist kein echtes Jubiläum, nur ein runder Geburtstag“, gibt sich der Vorsitzende Markus Weidenfeller bescheiden, als er zum Konzert mit dem Titel Zeitreise circa 200 Menschen in der Mehrzweckhalle begrüßt.