Integration auf leichte Art Comedian Serhat Dogan begeistert Publikum in Bad Ems Christine Vary 12.10.2025, 16:00 Uhr

i Mit viel Witz und Humor beleuchtete der Deutschtürke Serhat Dogan in der Bad Emser Brunnenhalle die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und der Türkei. Christine Vary

Mit seinem Programm „Lachkräfte gesucht“ machte Comedian Serhat Dogan Halt in Bad Ems. Dabei brachte er den Zuschauern als Deutschtürke die Kulturunterschiede zwischen Deutschland und der Türkei auf humorvolle Art und Weise näher.

Mit 30 Jahren kam er nach Deutschland, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Heute steht er auf den Bühnen als anerkannter Comedian und Kabarettist. Serhat Dogan zog auch das Bad Emser Publikum ganz und gar in seinen Bann. Mit seinem Programm „Lachkräfte gesucht“ landete er Lacher auf Lacher und sorgte für einen höchst unterhaltsamen, heiteren Abend.







