Diezer Juristin schildert Fall Chronische Schmerzen: Krankenkasse bezahlt Cannabis Johannes Koenig 04.03.2026, 18:00 Uhr

i Laut Sozialgesetzbuch können Krankenkassen dazu verpflichtet werden, die Kosten für eine Schmerztheraphie mit medizinischem Cannabis zu tragen. Georg Wendt. dpa

Millionen von Menschen leiden in Deutschland an chronischen Erkrankungen und sind daher auf die regelmäßige Einnahme von Schmerzmitteln wie Cannabis angewiesen. Was aber tun, wenn die Krankenkasse die Kosten nicht tragen möchte?

Rund 4,8 Millionen Menschen leiden in Deutschland an schweren chronischen Schmerzen, hieß es im vergangenen Juni in einer Pressemitteilung des Berufsverbands der Ärzte und Psychologischen Psychotherapeuten in der Schmerz- und Palliativmedizin in Deutschland (BVSD).







