Diezer Juristin schildert Fall
Chronische Schmerzen: Krankenkasse bezahlt Cannabis
Laut Sozialgesetzbuch können Krankenkassen dazu verpflichtet werden, die Kosten für eine Schmerztheraphie mit medizinischem Cann
Laut Sozialgesetzbuch können Krankenkassen dazu verpflichtet werden, die Kosten für eine Schmerztheraphie mit medizinischem Cannabis zu tragen.
Georg Wendt. dpa

Millionen von Menschen leiden in Deutschland an chronischen Erkrankungen und sind daher auf die regelmäßige Einnahme von Schmerzmitteln wie Cannabis angewiesen. Was aber tun, wenn die Krankenkasse die Kosten nicht tragen möchte?

Lesezeit 3 Minuten
Rund 4,8 Millionen Menschen leiden in Deutschland an schweren chronischen Schmerzen, hieß es im vergangenen Juni in einer Pressemitteilung des Berufsverbands der Ärzte und Psychologischen Psychotherapeuten in der Schmerz- und Palliativmedizin in Deutschland (BVSD).

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren