So geht es mit der Buga voran
Christof Geskes bringt Lahnstein zum Blühen
Christof Geskes plant die Buga-Flächen in Lahnstein.
Christof Geskes plant die Buga-Flächen in Lahnstein.
Marta Fröhlich

An Lahn und Rhein bekommt Lahnstein zur Bundesgartenschau Spielplätze, Festwiesen und Sportgeräte – und eine grüne Perle, die beim Chefplaner die Augen leuchten lässt.

Lesezeit 4 Minuten
Die Entwurfsplanungen für die Buga-Parks in Lahnstein sind in den letzten Zügen, Anfang 2027 soll gebaut werden. Das sagt Christof Geskes, der mit seinem Berliner Büro Geskes-Hack die Planung für die Flächen in der Stadt übernimmt. Dabei gestaltet Geskes alle drei Buga-Areale – den Buga-Park an der Johanniskirche in Niederlahnstein, die Anlage auf der gegenüberliegenden Hafenmole und die Rheinanlagen Richtung Martinsschloss in Oberlahnstein.

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Rhein-Lahn-ZeitungBauen & Wohnen

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