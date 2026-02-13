Manche können mit Karneval so gar nichts anfangen: Zu dem Menschenschlag gehört Christine Vogt-Hehl garantiert nicht. Vor einem halben Jahrhundert war sie Diezer Dreierbundprinzessin und ist seither der „fünften Jahreszeit“ treu geblieben.
Vor einem halben Jahrhundert am Samstag, 24. Januar 1976, war es so weit, da wurde Christine Vogt-Hehl im Hof von Holland zur Prinzessin des Dreierbundes Limburg-Diez-Hadamar gekürt. 50 Jahre später ist sie immer noch eine aktive Fastnachterin – und damit eine Ausnahme unter den Ex-Tollitäten dieser Jahre.