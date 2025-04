Die inzwischen 750-jährige Geschichte der Gemeinde Nievern begann in der Kirche. Kein Wunder also, dass man diesen Ort auch für ein Konzert zum Jubiläum auswählte. Es sollte ein unvergessliches Ereignis werden.

„Eigenlob stinkt“, sagt ein altes Sprichwort. Und das stimmt ja auch, meistens jedenfalls. Aber in diesem Fall war das „Eigenlob“ nichts anderes als – die pure Wahrheit. Nicht nur schön, sondern geradezu atemberaubend, großartig und wunderbar sei das Konzert gewesen, sagte Dieter Grein, der Vorsitzende des Chors Musica Miellahno, als der letzte Akkord verklungen war. Und da konnte man ihm schlechterdings nicht widersprechen. Was der mit rund 50 Sängerinnen und Sängern für heutige Verhältnisse außergewöhnlich zahlenstarke, aber auch in musikalischer Hinsicht bestens aufgestellte Chor im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 750-jährigen Bestehen der Heckeböck-Gemeinde Nievern zu bieten hatte, gefiel, begeisterte, riss mit.

Und zwar vom ersten Ton an: Mit Christoph Willibald Glucks thematisch wie musikalisch passendem Lied „Zur Feier“ stieg Musica Miellahno schwung- und stimmungsvoll ins Geschehen ein, noch bevor Dieter Grein und Ortschef Lutz Zaun, der selbst im Chor mitsang („Jeder falsche Ton kommt von mir“, hatte er im Vorfeld im Gespräch mit unserer Zeitung gescherzt), ihre Begrüßungsworte sprachen. Dass das Konzert in der Kirche St. Katharina stattfand, hatte übrigens auch symbolischen Charakter. Denn, wie Lutz Zaun erklärte: „Die Kirche war damals der Ausgangspunkt für unsere 750-jährige Geschichte.“

i Chorleiter Wassily Kotykov hatte die Sängerinnen und Sänger bestens auf das Konzert in der Kirche St. Katharina vorbereitet. Bletzer Ulrike

Und jetzt war sie der Schauplatz eines Klassik-Konzerts, das es, in positivem Sinn gesprochen, in sich hatte. „Klänge der Freude“, so der Titel der Veranstaltung, gab es zunächst weiterhin a cappella mit zwei Gedichtvertonungen von Felix Mendelssohn Bartholdy zu hören: dem „Frühlingsgruß“ (Heinrich Heine) und dem „Abschied vom Walde“ (Josef von Eichendorff). Ausdrucksstark und nuanciert zugleich, dazu eine schlafwandlerisch sichere Stimmführung und ein voller, harmonischer Chorklang – schnell wurde klar, dass „unser genialer Chorleiter Wassily Kotykov“ (O-Ton Dieter Grein) im Vorfeld mit seinen Sängerinnen und Sängern ganze Arbeit geleistet hatte.

Dazu hatte man sich zwecks instrumentaler Verstärkung eine hervorragende Pianistin an die Seite geholt: Die in Kiew geborene und seit 1997 in Deutschland lebende Musikerin Maria Streltsova begleitete den Chor unter anderem bei Wolfgang Amadeus Mozarts verspielter Komposition „Kleine Blumen, kleine Blätter“ und dem „Schifferlied“ (Untertitel: „Es löscht das Meer die Sonne aus“), dessen Komponist Friedrich Silcher es, wie Moderatorin Andrea Simon betonte, „wie kaum ein anderer verstand, mit einfachen, aber ausdrucksstarken Mitteln Bilder in den Köpfen der Zuhörerinnen und Zuhörer zu malen“.

i Das bonnFUOCOtrio mit (von links) Pianistin Maria Streltsova, Querflötistin Anna Bülles und Cellistin Natalia Kazakova bot die perfekte instrumetale Ergänzung zum Chorgesang. Bletzer Ulrike

Apropos Moderatorin Andrea Simon: Sie führte mit ebenso viel Wissen wie Charme durch den späten Nachmittag und frühen Abend, bereicherte den musikalischen Part mit zahlreichen Informationen zu Komponisten und Entstehungshintergrund und verstand es obendrein, Stimmung und Anmutung der jeweiligen Lieder auf den Punkt zu bringen. Natürlich hatte sie noch weitaus mehr Programmpunkte anzukündigen, das Repertoire umfasste, über die bereits genannten Komponisten hinaus, unter anderem auch Werke von Joseph Haydn, Gabriel Fauré und Guiseppe Verdi – unmöglich, an dieser Stelle auf jeden der insgesamt 18 Titel im Detail einzugehen.

Und was Pianistin Maria Streltsova betrifft: Gemeinsam mit der Querflötistin Anna Bülles und der Cellistin Natalia Kazakova ist sie auch Teil des bonnFUOCOtrios – ein Ensemblename, der wortspielerisch zum einen auf die geografische Herkunft aus Bonn und zum anderen auf das über weite Strecken „feurige“ Temperament der drei Musikerinnen /hinweist. Letzteres kam beispielsweise bei Ludwig van Beethovens berühmtem „Gassenhauer-Trio“ vollauf zur Geltung: überaus dynamisch und ausdrucksstark, dabei von hoher technischer Präzision und einem perfekten Zusammenspiel geprägt – es war ein absoluter Hörgenuss. Auch nach der – bei Getränken und Snacks im Pfarrgarten verbrachten – Pause wusste das kleine, aber sehr feine Instrumentalensemble zu begeistern. Neben der melancholisch anmutenden, gefühlsbetonten „Sicilenne“ aus der Feder von Gabriel Fauré und einer überaus quirligen „Humoresque“ von Antonin Dvorák bracht es jetzt einen vollends in Blut und Beine gehenden „Ungarischen Tanz“ von Johannes Brahms zu Gehör.

i Als Zugabe spielten Maria Streltsova und Wassily Kotykov die vor Temperament und Tempo nur so sprühende "Carioca". Bletzer Ulrike

Und dann war da natürlich noch das Musica-Miellahno-Eigengewächs Septime – ein siebenköpfiges, 2012 aus dem großen Chor hervorgegangenes und heute aus zwei Sopranen (Kerstin Koch und Beate Lindner), zwei Altstimmen (Uschi Kneuper und Annegret Walldorf), einem Tenor (Dieter Grein) sowie zwei Bässen (Michael Hammerstein und Gerd Walldorf) bestehendes Gesangsensemble, das ebenfalls unter der versierten Leitung von Wassily Kotykov steht. Im Januar hatte Septime den Reigen der Jubiläumsveranstaltungen mit der Auftaktveranstaltung „Swinging 2025“ in der Sporthalle eröffnet, jetzt zog es das Publikum mit Mozarts „Più non si trovano“ und Johann Andrés satirisch angehauchter „Kartoffelkantate“ in den Bann.

Fast überflüssig zu erwähnen, dass die genannten Akteure auch, in unterschiedlichen Kombinationen, gemeinsam auftraten. Zum Beispiel Musica Miellahno mit dem bonnFUOCOtrio: Neben Beethovens „Freude, schöner Götterfunken“, einer Hymne der Solidarität und Mitmenschlichkeit, erklangen auf diese Weise der stimmgewaltige „Chor der Gefangenen“ aus der Verdi-Oper „Nabucco“ und zum krönenden Abschluss die mindestens genauso mitreißenden, titelgebenden „Klänge der Freude“ aus der Feder von Edward Elgar. Fast zum krönenden Abschluss, um genau zu sein: Als Zugabe spielten Maria Streltsova und Wassily Kotykov vierhändig („Die beiden stopfen sich jetzt zusammen an ein Klavier“, kommentierte Andrea Simon) die vor Temperament und Tempo nur so sprühende „Carioca“ des Jazzkomponisten Vincent Youmans. Was will man mehr?