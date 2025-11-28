Chapiteau-Gründer Manfred Kessler verstorben

Mit seinem Zelttheater Chapiteau gründete Manfred Kessler ein ganz besonderes Kulturformat, das über Burgschwalbach hinaus wirkte und begeisterte. Nun ist der Künstler nach kurzer, schwerer Krankheit verstoren.
Der Autor, Schauspieler und Liedermacher Manfred Kessler, Gründer des Theaters Chapiteau, ist in der vergangenen Woche nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Mit ihm verliert die heimische Kulturszene einen außergewöhnlich vielseitigen Künstler, der über Jahrzehnte eine ganz eigene Form des mobilen Musik- und Mitmachtheaters geprägt hat.