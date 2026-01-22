Theaterpremiere in Lahnstein Chaos in der Karibik: Coole Omas stechen in See Mira Zwick 22.01.2026, 15:00 Uhr

i Gassenhauer wie „Ich will keine Schokolade“ peppen die Handlung auf. Unterstützt wird das Best-Ager-Ensemble der Jungen Bühne Lahnstein von Akteuren der Erwachsenen-, Jugend- und Kindergruppen. Michaela Cetto

Fast wäre die Premiere geplatzt, doch die coolen Omas stachen trotzdem in See. Mit Witz, Schlagerhits und viel Charme erobert das Best-Ager-Ensemble der Jungen Bühne Lahnstein. Auf der „MS Harmonie“ warten Chaos, Krimi und Karibik.

Es war eine Premiere mit Hindernissen, fast wäre sie geplatzt: Kurzfristig fielen zwei Hauptrollen aus, die Grippe ereilte das Ensemble ... Doch die „coolen Omas“ des Best-Ager-Ensembles 65plus der Jungen Bühne Lahnstein machten ihrem Namen alle Ehre und legten trotz aller Widrigkeiten eine fulminante Premiere ihres neuen Stücks „ Das Traumschiff – Die coolen Omas gehen an Bord“ auf die Bühne in der Aula des Johannesgymnasiums in ...







Artikel teilen

Artikel teilen