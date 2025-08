Einst war es das Stadttor am Rhein, welches Zugang nach Oberlahnstein bot: Am westlichen Ende der Brunnenstraße findet sich das Kihrstor samt eines 15 Meter hohen Turmes. Das einzig erhaltene Tor der Stadtbefestigung, die in den Jahren 1332 bis 1411 erbaut wurde, fristet ein kümmerliches Dasein in den Oberlahnsteiner Rheinanlagen. Die CDU schlägt nun vor, das historische Gebäude rechtzeitig zur Bundesgartenschau (Buga) 2029 zu sanieren. Außerdem will man wissen, wie es um die Schaffung zusätzlicher Parkflächen am Rhein steht.

Besitzerin des Turms ist die Deutsche Bahn

Das Kihrstor stellt einen Teil des quadratischen Torturms dar, der aus Bruchsteinmauerwerk errichtet wurde und 15 Meter hoch ist. Der Turm schützte die davor befindliche Brücke und wurde höher gebaut, als die Stadt von Graf Michel von Wertheim 1436 angegriffen wurde. Laut Stadtarchiv wurde dieser Turm dann im Jahr 1791 von einer armen Frau für zwei Gulden Jahreszins bewohnt. Nachdem ein Sturm die Wohnung zerstörte, war sie gezwungen, auszuziehen. Das eigentliche Kihrstor wurde dann beim Bau der Eisenbahn 1862 in eine Bahnunterführung integriert. Der Name ist wohl, so vermuten es die Historiker, von dem Wort Kirche abgeleitet, da sich in der Nähe die Hospitalkapelle befindet, die schon 1330 erwähnt wurde. Besitzerin ist die Deutsche Bahn AG.

Generalsanierung der Bahnstrecke als Chance

„Wir fordern Maßnahmen zum Erhalt des Kihrstors, und die Generalsanierung der Bahnstrecke als Chance für Denkmalschutz und Infrastruktur zu nutzen“, sagt Fraktionschef Günter Groß. Die Ankündigung der Deutschen Bahn zur Generalsanierung der Bahnstrecke im Mittelrheintal nimmt man zum Anlass, konkrete Maßnahmen zum Erhalt des Kihrstors sowie zur Verbesserung der Parksituation vorzuschlagen. Der Zustand des Kihrstors sei „bedenklich“, die CDU sieht dringenden Handlungsbedarf.

Gründe: „F ehlende Dachwartung“ und „unterlassene Bauunterhaltung“

Laut CDU ist das Gebäude bereits seit 15 Jahren ungenutzt, der Bauzustand habe sich durch „fehlende Dachwartung“ und „unterlassene Bauunterhaltung“ deutlich verschlechtert. „Eine grundlegende Sanierung und Trockenlegung sind zwingend erforderlich, wenn das denkmalgeschützte Gebäude erhalten bleiben soll.“ Daher schlägt man vor, mit der Bahn in Kontakt zu treten, um im Zuge der anstehenden Generalsanierung auch Maßnahmen zum Erhalt des Kihrstors abzustimmen.

Außerdem bitte die Partei um eine Klärung des Planungsstands zur Schaffung zusätzlicher Parkflächen. Bereits vor Jahren seien zwischen Martinsschloss und Rheinkrone mögliche Flächen für 300 Stellplätze identifiziert worden. „Diese könnten nicht nur für die Buga von Bedeutung sein, sondern auch langfristig zur Entlastung des Parkdrucks in der Stadt beitragen“, so Groß. In der Generalsanierung der Bahnstrecke sieht die CDU grundsätzlich eine wichtige Gelegenheit, infrastrukturelle Verbesserungen mit dem Schutz historischer Bausubstanz zu verbinden und zukunftsorientierte Stadtentwicklung voranzutreiben. Auf Nachfrage unserer Zeitung betont die Stadtverwaltung, dass man die Anfrage beantworten und mit der Bahn in Kontakt treten werde.