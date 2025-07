Mehr als drei Jahrzehnte war der Wahlkreis 8 (Koblenz/Lahnstein) fest in SPD-Hand. Doch der langjährige Innenminister Roger Lewentz tritt 2026 nicht mehr an, die CDU wittert ihre Chance. Als Direktkandidat schickt man Andreas Birtel ins Rennen.

Auch die Christdemokraten im Wahlkreis 8 (Koblenz/Lahnstein) setzen für die Landtagswahl im kommenden Jahr auf einen Kandidaten aus Lahnstein: In einer gemeinsamen Wahlkreisvertreterversammlung der CDU-Kreisverbände Rhein-Lahn und Koblenz wurde Andreas Birtel im Gemeindehaus St. Barbara in Lahnstein als Direktkandidat für die Landtagswahl am 22. März 2026 gewählt. Eingeladen hatten die CDU-Kreisvorsitzenden Matthias Lammert (Rhein-Lahn) und Josef Oster (Koblenz).

Engagiert in zahlreichen Ehrenämtern

Die CDU betont in einer Pressemittelung, mit der Nominierung Birtels einen „tief in der Gesellschaft verwurzelten Christdemokraten“ ins Rennen zu schicken. Der 46-Jährige ist in der Immobilien- und Eventbranche tätig, lebt mit Frau und zwei Kindern in Lahnstein, wo er auch aufgewachsen ist. Seit 24 Jahren gehörte er der CDU an, ist darüber hinaus fest im Ehrenamt verankert – unter anderem als Präsident eines Karnevalsvereins, zweiter Vorsitzender einer Kirmesgesellschaft, Vorsitzender eines Fördervereins, aktiver Schützenbruder und Unterstützer der Freiwilligen Feuerwehr. Für Birtel steht fest: „Ehrenamt ist der Garant für eine funktionierende Gesellschaft.“

Dies sei für ihn keine Floskel, sondern gelebte Überzeugung. „So, wie ich mich um meine Kunden und Gäste kümmere, kümmere ich mich auch mit Leidenschaft um meine Mitmenschen in der Kommunalpolitik. In Mainz will ich mich künftig um die Themen kümmern, die den Menschen bei uns wirklich wichtig sind.“ Zu diesen Themen zählt Birtel unter anderem eine Stärkung der inneren Sicherheit sowie eine gerechtere Verteilung der finanziellen Mittel im Land: „Das Geld muss endlich dahin, wo man weiß, wie man es sinnvoll einsetzt – in die Städte und Ortsgemeinden vor Ort.“

B-Kandidatin kommt aus Koblenz-Arenberg

Matthias Lammert sieht großes Potenzial im Kandidaten: „Andreas Birtel hat bei der Kommunalwahl 2024 eindrucksvoll gezeigt, dass er Menschen für Politik und Heimat begeistern kann. Mit seiner unternehmerischen Erfahrung und seiner starken Verankerung im Ehrenamt bringt er das richtige Profil für eine erfolgreiche Kandidatur mit.“ Auch Josef Oster, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis, zeigte sich zuversichtlich: „Ich weiß, wie schwer es ist, Unternehmer für die Politik zu gewinnen. Umso mehr freue ich mich, dass Andreas Birtel mit großem Engagement, einem breiten Netzwerk und klaren Ideen in den Wahlkampf geht.“ Als B-Kandidatin wählte die Versammlung die 26-jährige Melina Marx aus Koblenz-Arenberg. Die IT-Studentin engagiert sich unter anderem im Landesvorstand der Jungen Union.

Das Rennen am 22. März im Wahlkreis 8 könnte ein besonders Spannendes werden: Denn dies ist der Wahlkreis des langjährigen SPD-Landesparteichefs Roger Lewentz, der den Wahlkreis mehr als drei Jahrzehnte dominierte und nicht mehr für den Landtag kandidiert. Die Sozialdemokraten hatten kürzlich mit Adriana Kauth ebenfalls eine Direktkandidatin aus Lahnstein nominiert.