Für viele unerwartet, mussten am Freitagabend die Catzenelnbogener Ritterspiele wegen eines heftigen Unwetters mit Überschwemmungen abgesagt werden. In den sozialen Medien werden Umstände und Entscheidung daher eifrig diskutiert.
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Kurz vor 21 Uhr tönten am Freitagabend in Teilen des Rhein-Lahn-Kreises die Handys. Die Kreisverwaltung hatte eine Hochwasserwarnung für Anliegergemeinden des Dörsbachs ausgesprochen. Der Bevölkerung wurde geraten, das Gebiet zu meiden. Kurze Zeit später wurde in den sozialen Medien auch die Absage der Catzenelnbogener Ritterspiele verbreitet.