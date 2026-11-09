Gefühlvolles aus Lahnregion
Canzonetta berührt mit Melodien
In der fantastisch illuminierten und geschmückten Kirche begeisterte „Canzonetta mit Liedern rund um die Liebe.
In der fantastisch illuminierten und geschmückten Kirche begeisterte „Canzonetta mit Liedern rund um die Liebe.
Rolf-Peter Kahl

Canzonetta verwandelte die Diezer Stiftskirche in einen Raum voller Sehnsucht und Hoffnung. Stimmen und Melodien machten Liebe hörbar — mal zart, mal mitreißend. Ein Abend, der Gefühle sprechen ließ.

Lesezeit 2 Minuten
Manchmal braucht es nicht viele Worte, um Menschen zu berühren. Eine Melodie, ein harmonischer Zusammenklang von Stimmen oder ein Lied, das Erinnerungen weckt, genügt oft schon. Unter dem Titel „Wenn Liebe klingt“ widmete sich der Freiendiezer Frauenchor Canzonetta einem der schönsten und facettenreichsten Themen überhaupt.
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