Der Geldsegen des Landes war Thema im Bad Emser Stadtrat, der zu entscheiden hatte, was mit dem Regionalen Zukunftsprogramm passieren soll. Dabei ging es unter anderem um eine Wiederbelebung des geschlossenen Cafés Maxeiner in der Römerstraße und um ein Zentrum für das Welterbe.

Insgesamt 4,6 Millionen Euro gehen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz an die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. In der Sitzung des Stadtrats erläuterte zunächst VG-Bürgermeister Uwe Bruchhäuser (SPD), dass verbandsgemeindeübergreifend für eventuelle Notfälle vorgesorgt werden soll. Notstromgeräte, Feldbetten und Mittel zum Hochwasserschutz sollen für den Fall der Fälle angeschafft werden, allesamt Leuchtturmprojekte, so der VG-Chef. Künftig werde es auch darum gehen, dass sich Ehrenamtler in Notfällen um ältere Menschen kümmern, dazu sollen Bürgerinnen und Bürger noch angesprochen werden.

„Jede Reaktivierung ist besser als der jetzige Zustand.“

Frank Ackermann (SPD), Erster Beigeordneter der Stadt

Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) gab dann einen Überblick über die Maßnahmen, die Bad Ems auf der Liste hat. Manches klang interessant, hat sich aber als zu teuer herausgestellt – so etwa ein FDP-Vorschlag für Wasserspiele auf der Lahn. „Sie würden in der Anschaffung schon rund 900.000 Euro kosten“, gab Krügel zu bedenken. Die Stadt hat allerdings nur rund 370.000 Euro zur Verfügung. Rund 43.000 Euro davon sollen in eine Wiederbelebung des Café Maxeiner fließen. „Dabei wird eine Kooperation mit dem Künstlerhaus Schloss Balmoral angestrebt“, betonte Oliver Krügel. Wirtschaftsförderin Pia Pilger erläuterte den Hintergrund: „Das Café steht leer, es ließ sich kein neuer Mieter finden. Zusammen mit dem Schloss Balmoral soll das Café zunächst temporär belebt werden.“ Kaffee und Kuchen soll es für Besucher und für Künstler geben, ein genaues Konzept müsse noch entwickelt werden.

„Jede Reaktivierung ist besser als der jetzige Zustand“, hob der Erste Beigeordnete Frank Ackermann (SPD) hervor. Bodo Wieseler (FDP) sah die vorgesehenen 43.000 Euro für das Café als „sportlich“ an. Pia Pilger betonte, dass das Café erste Priorität bei den Maßnahmen habe.

„Damit soll die Geschichte des Bergbaus für jeden erwanderbar werden.“

Rüdiger Glodek (Bündnis 90/Grüne) zum geplanten Bergbauwanderweg

Eine deutlich größere Summe ist mit rund 170.000 Euro für ein Welterbezentrum eingeplant. Welterbe-Koordinatorin Julia Palotas erläuterte dazu, dass die Summe aufgeteilt werden soll in ein reales Zentrum für Besucher und in ein digitales Angebot. „Dabei soll es nicht um VR-Brillen handeln, es geht viel mehr“, merkte sie an. Positiv sei, dass das Regionale Zukunftsprogramm recht flexibel gehalten ist und Spielräume offenhält.

Inge Beisel, Fraktionsvorsitzende der SPD, regte an, Trinkwasserspender in der Stadt einzurichten, die etwa 7000 Euro kosten sollen. Dazu gab es allerdings Vorbehalte, da die Kosten wahrscheinlich deutlich höher ausfallen dürften und da solche Wasserspender eine Konkurrenz zur Gastronomie darstellen könnten. Außerdem seien die Reinigungskosten hoch, daher werden die Spender wohl nicht verwirklicht. Rüdiger Glodek (Bündnis 90/Grüne) warb für die Einrichtung eines Bergbauwanderwegs. „Damit soll die Geschichte des Bergbaus für jeden erwanderbar werden“, führte er aus. Frank Girmann vom Bergbaumuseum habe schon seine Hilfe dazu erklärt. Die bislang angepeilten Kosten von nur 500 Euro erschienen aber zu gering. „Man sollte den Betrag auf 7000 Euro erhöhen“, schlug Bodo Wieseler vor.

Fahrrad-Parkhaus für die Wipsch?

Zu den weiteren Vorschlägen gehörten Radstationen mit Lademöglichkeiten für E-Bikes, die etwa am Haupt- und am Westbahnhof entstehen könnten. Jennifer Redert (fraktionslos) hatte eine zusätzliche Idee: Ein Raum auf der Wipsch könnte als Fahrrad-Parkhaus dienen. Das Vorbild steht in Koblenz in der Nähe des Hauptbahnhofs, in Bad Ems würde eine solche Abstellmöglichkeit deutlich keiner ausfallen. Oliver Krügel sah die Anregung als überlegenswert an. Die vorgelegte Liste fand die Zustimmung des Bad Emser Stadtrats.