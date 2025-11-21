Buswendeplatz St. Goarshausen: Nun ist der Kreis am Zug

In St. Goarshausen sorgt ein Buswendeplatz für Diskussionen – und eine ungeklärte Finanzierungslücke. Die Kosten sind dreimal so hoch wie geschätzt. Trotz Ratsbeschluss hängt es nun am Kreis. Verzögerungen könnten sogar den Schülerverkehr treffen.
Seit mehr als einem Jahr beschäftigt sich der St. Goarshäuser Stadtrat mit dem Bau eines Buswendeplatzes nahe dem Bahnhof – eine Maßnahme, die mit dem Start der neuen Fahrpläne am 14. Dezember dringend umgesetzt werden sollte. Mit dem Parkplatz an der B274 – vis à vis zum Rhein – war schnell ein geeigneter Ort gefunden, wo sich dieser mit einer kleinen Baumaßnahme verwirklichen ließe.