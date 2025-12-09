Nach Klärung der Finanzierung Buswendeplatz in St. Goarshausen wird Dienstag fertig Mira Zwick 09.12.2025, 10:38 Uhr

Am 14. Dezember starten neue Busfahrpläne im Bereich Blaues Ländchen-Loreley. Dafür ist dringend ein Buswendeplatz in St. Goarshausen notwendig. Der entsteht gerade an der B274 vis à vis zum Rhein. Daniel Daum

Für die neuen Busfahrpläne, die ab 14. Dezember gelten, wird in St. Goarshausen dringend ein Buswendeplatz benötigt. Die Gremien von Kreis und Stadt mussten jedoch erst noch klären, wer die Mehrkosten zahlt. Nun wurde mit dem Bau begonnen.

Zeitdruck, Diskussionen, ein Hin und Her zwischen Kreis und St. Goarshausen: Beim Thema Buswendeplatz in St. Goarshausen, der dringend ab dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember benötigt wird, ging es zuletzt heiß her. 22 Busse benötigen ab Sonntag diese Wendemöglichkeit, doch die Kosten fallen nahezu dreimal so hoch aus ursprünglich kalkuliert.







