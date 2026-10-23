Ärgernis lange Umstiegszeiten Busse aus dem Aartal fahren an Bahnzeiten vorbei Hans-Peter Günther 23.10.2026, 10:00 Uhr

i Die Zusatzhaltestellen für den schnellen Umstieg zwischen dem Aartal-Regiobus 570 und den Regionalbahnen (RB23) in Diez kamen in der Online-Auskunft nicht vor und erhielten keine Fahrplan-Tabellen. Die geringfügigen Anpassungen des Busfahrpalans hat der VRM stets abgelehnt. Hans-Peter Günther

Seit fast fünf Jahren verpasst die Linie 570 knapp die Schienenanschlüsse. Fahrten nach Koblenz und Hessen mutieren zu Langzeitprojekten. Der zuständige VRM sieht unterdessen keinen Handlungsbedarf.

Seit dem Start des „Linienbündels Aartal“ am 12. Dezember 2021 verbindet die Regio-Buslinie 570 im Stundentakt das hessische Aarbergen-Michelbach mit Hahnstätten, Diez und Limburg. Allerdings benötigen Fahrgäste beispielsweise vom Rathaus in Hahnstätten bis zur Kreisverwaltung oder dem Thermalbad am Haltepunkt Bad Ems West rund zwei Stunden Fahrzeit.







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