Seit fast fünf Jahren verpasst die Linie 570 knapp die Schienenanschlüsse. Fahrten nach Koblenz und Hessen mutieren zu Langzeitprojekten. Der zuständige VRM sieht unterdessen keinen Handlungsbedarf.
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Seit dem Start des „Linienbündels Aartal“ am 12. Dezember 2021 verbindet die Regio-Buslinie 570 im Stundentakt das hessische Aarbergen-Michelbach mit Hahnstätten, Diez und Limburg. Allerdings benötigen Fahrgäste beispielsweise vom Rathaus in Hahnstätten bis zur Kreisverwaltung oder dem Thermalbad am Haltepunkt Bad Ems West rund zwei Stunden Fahrzeit.