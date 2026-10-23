Ärgernis lange Umstiegszeiten
Busse aus dem Aartal fahren an Bahnzeiten vorbei
Die Zusatzhaltestellen für den schnellen Umstieg zwischen dem Aartal-Regiobus 570 und den Regionalbahnen (RB23) in Diez kamen in
Die Zusatzhaltestellen für den schnellen Umstieg zwischen dem Aartal-Regiobus 570 und den Regionalbahnen (RB23) in Diez kamen in der Online-Auskunft nicht vor und erhielten keine Fahrplan-Tabellen. Die geringfügigen Anpassungen des Busfahrpalans hat der VRM stets abgelehnt.
Hans-Peter Günther

Seit fast fünf Jahren verpasst die Linie 570 knapp die Schienenanschlüsse. Fahrten nach Koblenz und Hessen mutieren zu Langzeitprojekten. Der zuständige VRM sieht unterdessen keinen Handlungsbedarf.

Lesezeit 3 Minuten
Seit dem Start des „Linienbündels Aartal“ am 12. Dezember 2021 verbindet die Regio-Buslinie 570 im Stundentakt das hessische Aarbergen-Michelbach mit Hahnstätten, Diez und Limburg. Allerdings benötigen Fahrgäste beispielsweise vom Rathaus in Hahnstätten bis zur Kreisverwaltung oder dem Thermalbad am Haltepunkt Bad Ems West rund zwei Stunden Fahrzeit.
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