Die bald anstehende Ausschreibung der Bus-Linienbündel Bad Ems-Nassau und Diez sorgte im Kreistag für eine Diskussion über die Haltung des Oranien-Campus Altendiez. Außerdem gab es Fragen zu dem Einsatz von E-Bussen.
Lesezeit 3 Minuten
Wo sind künftig Busse im Bereich der Verbandsgemeinden Bad Ems-Nassau und Diez im Einsatz, wie groß sind die Fahrzeuge und womit werden sie angetrieben? Mit diesen Fragen befasste sich der Kreistag Rhein-Lahn, zu dem Stephan Pauly und Daniel Junghans vom Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM) über die anstehende Ausschreibung berichteten.