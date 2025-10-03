Diskussion im Kreishaus Buslinien im Kreistag: Ärger über Oranien-Campus 03.10.2025, 12:00 Uhr

i Um die Buslinienbündel Bad Ems-Nassau und Diez ging es in der jüngsten Sitzung des Kreistags. Dabei wurde die Entscheidung des Altendiezer Oranien-Campus kritisiert, die sich gegen eine Anpassung der Unterrichtszeiten an die neuen Fahrpläne entscheiden haben. Andreas Galonska

Die bald anstehende Ausschreibung der Bus-Linienbündel Bad Ems-Nassau und Diez sorgte im Kreistag für eine Diskussion über die Haltung des Oranien-Campus Altendiez. Außerdem gab es Fragen zu dem Einsatz von E-Bussen.

Wo sind künftig Busse im Bereich der Verbandsgemeinden Bad Ems-Nassau und Diez im Einsatz, wie groß sind die Fahrzeuge und womit werden sie angetrieben? Mit diesen Fragen befasste sich der Kreistag Rhein-Lahn, zu dem Stephan Pauly und Daniel Junghans vom Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM) über die anstehende Ausschreibung berichteten.







