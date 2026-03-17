Neue Fördermöglichkeiten möchten die Verantwortlichen der Burgspiele in Braubach erschließen. Hierfür braucht es allerdings die Trägerschaft durch eine Kommune. Nun wurden Fakten geschaffen.
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Die Burgspiele, über Jahrzehnte hinweg eines der kulturellen Flaggschiffe Lahnsteins, sind nun auch offiziell „Braubacher“: Nachdem der Stadtrat im Herbst mit einem Grundsatzbeschluss den Weg frei gemacht hat, wurden nun Fakten geschaffen: Die Stadt Braubach hat die Trägerschaft übernommen.