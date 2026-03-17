Vereinbarung unterzeichnet
Burgspiele nun auch offziell „Braubacher“
Die Burgspiele Braubach versprechen auch 2026 wieder ein Theatervergnügen im historischen Ambiente von Schloss Phlippsburg in Br
Die Burgspiele Braubach versprechen auch 2026 wieder ein Theatervergnügen im historischen Ambiente von Schloss Phlippsburg in Braubach. Die Stadt hat die Trägerschaft übernommen.
Friedhelm Hahn

Neue Fördermöglichkeiten möchten die Verantwortlichen der Burgspiele in Braubach erschließen. Hierfür braucht es allerdings die Trägerschaft durch eine Kommune. Nun wurden Fakten geschaffen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Burgspiele, über Jahrzehnte hinweg eines der kulturellen Flaggschiffe Lahnsteins, sind nun auch offiziell „Braubacher“: Nachdem der Stadtrat im Herbst mit einem Grundsatzbeschluss den Weg frei gemacht hat, wurden nun Fakten geschaffen: Die Stadt Braubach hat die Trägerschaft übernommen.

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