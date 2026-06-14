Auf den Spuren von Robin Hood
Burgspiele Braubach feiern gelungene Premiere
Mehrere Fechtkampfszenen (hier mit Michael Hafner als Robin Hood und Simon Fleischhacker als John Little) sorgen zusätzlich für
Mehrere Fechtkampfszenen (hier mit Michael Hafner als Robin Hood und Simon Fleischhacker als John Little) sorgen zusätzlich für Action.
Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Actionreiche Kampfszenen treffen auf emotionale Musicallieder: Bei der Auftaktveranstaltung der Burgspiele in Braubach wurde den Besuchern so einiges geboten. Das Musical „Robin Hood. Ein Leben für die Freiheit“ verband Historie mit aktuellen Fragen.

Lesezeit 2 Minuten
Gewagt und gewonnen: Mochte man die Entscheidung, mit der Open-Air-Veranstaltung nicht ins überdachte Ausweichquartier umzuziehen, angesichts des wackligen Wetters anfangs noch extrem mutig finden, so war man am Ende extrem froh darüber. Denn bis auf zwei kurze Tröpfel-Intermezzi blieb es trocken – und so konnte sie vor der unschlagbaren historischen Kulisse von Schloss Philippsburg über die Bühne gehen, die Premiere des Musicals „Robin Hood. ...

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren