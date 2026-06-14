Auf den Spuren von Robin Hood Burgspiele Braubach feiern gelungene Premiere Ulrike Bletzer 14.06.2026, 14:00 Uhr

i Mehrere Fechtkampfszenen (hier mit Michael Hafner als Robin Hood und Simon Fleischhacker als John Little) sorgen zusätzlich für Action. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Actionreiche Kampfszenen treffen auf emotionale Musicallieder: Bei der Auftaktveranstaltung der Burgspiele in Braubach wurde den Besuchern so einiges geboten. Das Musical „Robin Hood. Ein Leben für die Freiheit“ verband Historie mit aktuellen Fragen.

Gewagt und gewonnen: Mochte man die Entscheidung, mit der Open-Air-Veranstaltung nicht ins überdachte Ausweichquartier umzuziehen, angesichts des wackligen Wetters anfangs noch extrem mutig finden, so war man am Ende extrem froh darüber. Denn bis auf zwei kurze Tröpfel-Intermezzi blieb es trocken – und so konnte sie vor der unschlagbaren historischen Kulisse von Schloss Philippsburg über die Bühne gehen, die Premiere des Musicals „Robin Hood. ...







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