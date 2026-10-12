Ganz viel Brauchtum und Musik Burgschwalbacher Kerb: Tradition trifft Gemeinschaft Christopher Kahl 12.10.2026, 17:00 Uhr

i Die Kirmesgesellschaft feierte auf dem Umzug in Burgschwalbach die Kirmes ausgelassen. Christopher Kahl. Christopher L

Drei Tage Kerb: Burgschwalbach feierte Tradition, Musik und Gemeinschaft. Fackelumzug, bunte Wagen und viel ehrenamtlicher Einsatz machten das Wochenende zu einem lebendigen Treffpunkt für Alt und Jung.

Drei Tage lang wurde in Burgschwalbach gefeiert, gelacht und die Dorfgemeinschaft gelebt. Bei der traditionellen Kerb von Mittwoch, 9. Oktober, bis Freitag, 11. Oktober, sorgten der Kirmes- und Traditionsverein Burgschwalbach (KiTraBu) und die Kerbegesellschaft mit einem abwechslungsreichen Programm für Unterhaltung und gesellige Stunden rund um die Burgblickhalle.







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