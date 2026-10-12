Ganz viel Brauchtum und Musik
Burgschwalbacher Kerb: Tradition trifft Gemeinschaft
Die Kirmesgesellschaft feierte auf dem Umzug in Burgschwalbach die Kirmes ausgelassen.
Die Kirmesgesellschaft feierte auf dem Umzug in Burgschwalbach die Kirmes ausgelassen.
Christopher Kahl. Christopher L

Drei Tage Kerb: Burgschwalbach feierte Tradition, Musik und Gemeinschaft. Fackelumzug, bunte Wagen und viel ehrenamtlicher Einsatz machten das Wochenende zu einem lebendigen Treffpunkt für Alt und Jung.

Lesezeit 2 Minuten
Drei Tage lang wurde in Burgschwalbach gefeiert, gelacht und die Dorfgemeinschaft gelebt. Bei der traditionellen Kerb von Mittwoch, 9. Oktober, bis Freitag, 11. Oktober, sorgten der Kirmes- und Traditionsverein Burgschwalbach (KiTraBu) und die Kerbegesellschaft mit einem abwechslungsreichen Programm für Unterhaltung und gesellige Stunden rund um die Burgblickhalle.
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