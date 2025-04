Im Clubhaus des Tennisclub Grün-Weiß Aar, nahe dem angrenzenden Märchenwald, fand unlängst die ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins statt. Zahlreiche Mitglieder waren der Einladung gefolgt, um sich über aktuelle Entwicklungen im Verein zu informieren, gemeinsam zurückzublicken – und einen neuen Vorstand zu wählen. Im Mittelpunkt der Versammlung stand die turnusmäßige Neuwahl des Vorstands. Mit großer Zustimmung wurden folgende Mitglieder in ihre neuen Ämter gewählt: Andreas Baumgart (Erster Vorsitzender), Detlev Reichel (Zweiter Vorsitzender), Hok Tio (Kassenwart), Katja Fulbrecht (Schriftführerin), Iris Schaeff (Sportwartin), Timo Werner (Jugendwart), Judith Schönborn (Erste Beisitzerin Bau), Stefan Meyer (Zweiter Beisitzer Bau) und Bianka Reichel (Öffentlichkeitsarbeit).

Die neu gewählte Führungsriege bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen. „Wir freuen uns auf die vor uns liegenden Aufgaben und auf eine gute, sportlich erfolgreiche Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern“, so der neue Vorsitzende Andreas Baumgart. Stolz ist der Verein auf die moderne Anlage mit vier Außenplätzen auf Sand, davon zwei mit LED-Flutlicht, sowie auf die Mannschaften im Damen- und Herrenbereich, die ihre Medenspiele im Verband des TV Rheinland-Pfalz austragen. „Tennisinteressierte, die sich gerne in den Mannschaftswettbewerben messen möchten und uns unterstützen wollen, können sich gerne melden", sagte Iris Schaeff, die Sportwartin. Der Verein bietet auch kostenlose Schnupperkurse für vereinsfremde und Tennisanfänger mit einem lizenzierten Trainer an.

Jugend- und Kleinkindtraining bietet der Verein ebenfalls mehrmals wöchentlich an. „Derzeit nehmen etwa 30 bis 40 aktive Jugendliche und Kinder am Training teil", so Schaeff. Man nimmt mit eigenen U-Mannschaften an den Medenspielen teil. „Auch ist eine Teilnahme am Mainzelmännchen-Cup in Mainz geplant", erklärte Schaeff abschließend.

Dank an scheidende Vorstandsmitglieder

Ein besonderer Moment der Versammlung war die Verabschiedung der langjährigen Vorstandsmitglieder Dr. Olaf Merbt, Klaus-Dieter Weil, Bernd Wilbert und Timo Haas, die nicht erneut zur Wahl antraten. In persönlichen Worten wurde ihnen für ihr außergewöhnliches und jahrelanges Engagement, ihren unermüdlichen Einsatz sowie ihre zahlreichen Impulse für die Vereinsentwicklung gedankt. „Sie haben in ihren jeweiligen Funktionen maßgeblich zur positiven Entwicklung des TC Grün-Weiß Aar beigetragen“, betonte der neue Vorstand.

Ein weiteres zentrales Thema des Abends war der Ausblick auf das bevorstehende Jubiläum: Der TC Grün-Weiß Aar feiert in diesem Jahr im August sein 50-jähriges Bestehen. Dieses besondere Ereignis wird am 23. August mit einer festlichen Veranstaltung im Klubhaus des Vereins gewürdigt. Die Planungen dafür laufen bereits auf Hochtouren, und die Vorfreude ist spürbar. „Weitere Informationen zur Jubiläumsfeier werden wir in Kürze bekannt geben“, erklärte Bianka Reichel, nun zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins.

Zudem gab es weitere Termine, die angekündigt wurden wie Arbeitseinsätze und Platzinstandsetzungen im Frühjahr, die 50-Jahr-Feier, die für den 23. August geplant ist, die Spiele an den Flutlicht-Freitagen im Spätsommer, genauer vom 5. September bis 28. September, das traditionelle Blätterfallturnier am 28. September und weitere Arbeitseinsätze im Herbst. Genaue Termine werden noch bekannt gegeben. Außerdem plant man die diesjährige Abschlussveranstaltung mit Herbstwanderung für den 22. November.