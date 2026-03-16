Osterartikel, handwerkliche Arbeiten und regionale Lebensmittel: Der zweite Osterhasenmarkt in Burgschwalbach lockte wieder zahlreiche Besucher an – und das trotz einer kurzfristigen Planänderung.
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Eigentlich sollte der zweite Osterhasenmarkt auf dem Burgschwalbacher Dorfplatz stattfinden. Doch das wechselhafte und unbeständige Wetter machte den Organisatoren kurzfristig einen Strich durch die Rechnung. Spontan wurde die Veranstaltung daher in die Burgblickhalle verlegt – eine Entscheidung, die sich im Nachhinein als gute Lösung erwies.