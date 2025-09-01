Kindertheater, Livemusik und vieles mehr: Das Gemeindefest in Burgschwalbach ist aus dem Veranstaltungskalender nicht wegzudenken. In diesem Jahr spielten auch die Temperaturen mit, sodass einige Besucher rund um die Kirche feiern konnten.

Am Wochenende, 30. und 31. August, zeigte sich Burgschwalbach von seiner festlichen Seite: Bei angenehmen äußerlichen Temperaturen verwandelte sich der Platz rund um die mittelalterliche Kirche ab 16 Uhr in einen Treffpunkt für die ganze Dorfgemeinschaft. Kinderlachen, Musik und der Duft frisch zubereiteter Speisen prägten die Atmosphäre.

i Idyllisch war das Gemeindefest in Burgschwalbach am vergangenen Wochenende: rund um die mittelalterliche Kirche wurde gefeiert. Auch Ortsbürgermeister Daniel Sauerwein (rechts) war mit dabei. Christopher Kahl

Für die musikalische Stimmung sorgte Björn Meindl, der mit Livemusik das Publikum begeisterte. Seine Lieder luden zum Mitsingen ein und verbreiteten ausgelassene Laune. Ein Höhepunkt des Festprogramms für die jungen Gäste war das Kindertheater in der Kirche. Manfred Kessler, Gründer des „Theater Chapiteau“, schaffte es mit Humor und Fantasie, die Kinder aktiv in sein Stück einzubeziehen. Wer sich von den Kindern lieber austoben wollte, fand freilich auf der Hüpfburg viel Gelegenheit dazu.

Auch in der Gemeindebücherei wurde ein Höhepunkt geboten: Dort konnte man sich beim Vorlesen in spannende Geschichten entführen lassen. Zudem wurden die Preise für den diesjährigen Lesesommer verliehen.

i Sänger Björn Meindl sorgte für die musikalischen Höhepunkte auf dem Gemeindefest in Burgschwalbach. Christopher Kahl

Darüber hinaus war kulinarisch für jeden Geschmack etwas dabei: Die „Spring vor Glück“-Crew versorgte die Besucher mit Popcorn und Zuckerwatte, Familie Tuttobene bot Eis an. Am Stand der Kirchengemeinde gab es Flammkuchen, Kartoffelsuppe und Pulled Pork, dazu Bier, Softdrinks und Kaffee. Weinliebhaber kamen bei „Vino Frizzante“ auf ihre Kosten, und auch Longdrinks standen bereit.

Das Gemeindefest war und ist nicht nur ein Ort der Unterhaltung, sondern auch der Begegnung. Viele nutzten die Gelegenheit, alte Bekannte wiederzutreffen oder neue Kontakte zu knüpfen. Als die Sonne langsam unterging und die Kirche in stimmungsvollem Licht erstrahlte, war klar: Dieser Tag wird den Burgschwalbachern sowie den Besuchern noch eine lange Zeit in Erinnerung bleiben.