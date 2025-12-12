Aktion der Weihnachtsmänner Burgschwalbach erhält Spende für Rutsche im Märchenwald Christopher Kahl 12.12.2025, 12:00 Uhr

i Die Berghausener Weihnachtsmänner Klaus Gemmer und Thomas Pfaff haben dem 1. Vorsitzenden vom Heimatverein Burgschwalbach, Stefan Hoffmann, eine Spende für die Doppelrutsche überreicht. Christopher Kahl

Eine Doppelrutsche fehlt dem Märchenwald in Burgschwalbach noch. Einen großen Schritt näher kommt man dem jetzt durch eine Spende der Weihnachtsmänner aus Berghausen.

Strahlende Gesichter und vorweihnachtliche Stimmung im Märchenwald: Die Berghausener Weihnachtsmänner Klaus Gemmer und Thomas Pfaff haben dem Heimatverein Burgschwalbach eine großzügige Spende überreicht. 400 Euro steuerten sie zur geplanten neuen Doppelrutsche bei, die künftig im Märchenwald für noch mehr Spaß sorgen soll.







