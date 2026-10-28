Burg Schwalbach: Mauersanierung fast abgeschlossen
Die Sanierung der Burg Schwalbach kommt voran: Die Mauersanierung ist bis auf wenige Rest- und Dokumentationsarbeiten abgeschlossen. Im kommenden Jahr soll der sechste und damit letzte Bauabschnitt begonnen werden.
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Die Sanierung der Burg Schwalbach kommt voran: Die Mauersanierung ist bis auf wenige Rest- und Dokumentationsarbeiten abgeschlossen. Seit Anfang Oktober läuft die Medienerschließung mit Versorgungsleitungen. Sie soll witterungsabhängig im Frühjahr 2027 fertiggestellt werden.