Letzter Bauabschnitt 2027 Burg Schwalbach: Mauersanierung fast abgeschlossen 28.10.2026, 17:00 Uhr

i Burgschwalbachs Bürgermeister Daniel Sauerwein vor dem Bauzaun der Baustelle an der Burg. Christopher Kahl

Die Sanierung der Burg Schwalbach kommt voran: Die Mauersanierung ist bis auf wenige Rest- und Dokumentationsarbeiten abgeschlossen. Im kommenden Jahr soll der sechste und damit letzte Bauabschnitt begonnen werden.

Die Sanierung der Burg Schwalbach kommt voran: Die Mauersanierung ist bis auf wenige Rest- und Dokumentationsarbeiten abgeschlossen. Seit Anfang Oktober läuft die Medienerschließung mit Versorgungsleitungen. Sie soll witterungsabhängig im Frühjahr 2027 fertiggestellt werden.







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