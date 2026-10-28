Letzter Bauabschnitt 2027
Burg Schwalbach: Mauersanierung fast abgeschlossen
Burgschwalbachs Bürgermeister Daniel Sauerwein vor dem Bauzaun der Baustelle an der Burg.
Burgschwalbachs Bürgermeister Daniel Sauerwein vor dem Bauzaun der Baustelle an der Burg.
Christopher Kahl

Die Sanierung der Burg Schwalbach kommt voran: Die Mauersanierung ist bis auf wenige Rest- und Dokumentationsarbeiten abgeschlossen. Im kommenden Jahr soll der sechste und damit letzte Bauabschnitt begonnen werden.

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Die Sanierung der Burg Schwalbach kommt voran: Die Mauersanierung ist bis auf wenige Rest- und Dokumentationsarbeiten abgeschlossen. Seit Anfang Oktober läuft die Medienerschließung mit Versorgungsleitungen. Sie soll witterungsabhängig im Frühjahr 2027 fertiggestellt werden.
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