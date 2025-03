Burg Nassau wird barrierearm gestaltet

Wichtige Veränderungen stehen bei der Burg Nassau an. Der Innenhof wird im Herbst umgebaut, sodass eine Begehung erleichtert wird. Schon ab April stehen außerdem der Kiosk und an Wochenenden die Burgschänke wieder zur Verfügung.

Es tut sich eine Menge in der Burg Nassau. In wenigen Wochen beginnt der Regelbetrieb im Wahrzeichen der Stadt, im Jahresverlauf wird außerdem mit der Umgestaltung des Innenhofs begonnen, der künftig barrierearm sein wird.

Uli Pebler (FWG Forum Nassauer Land), der Erste Beigeordnete der Stadt, berichtet von den anstehenden Schritten. Wichtig für alle Besucher der Königsburg ist Dienstag, 1. April – dann beginnt wieder der Regelbetrieb in dem Gemäuer. „Der Kiosk ist dann mittwochs bis sonntags ab 12 geöffnet, die Burgschänke macht an den Wochenenden auf“, blickt Uli Pebler voraus. Für alle Besucher, die den steilen Aufstieg zu Fuß geschafft haben, dürfte das eine Erholung nach vielen Höhenmetern sein, da man sich dann wieder bei einem Imbiss und einem Getränk von den Anstrengungen erholen kann.

Das befand sich bislang im zweiten Stock im Turm und war für ältere Besucher nicht leicht zu erreichen.

Der Nassauer Stadtbürgermeister Manuel Liguori zur Verlegung des Trauzimmers in der Burg.

Hinzu kommt dann das Angebot in der Burgschänke, die mit einer neuen Küche aufwarten kann. Deren Finanzierung wurde dank einer Spende von Ute Fleischhacker aus Kanada möglich, deren Mutter die ältere Schwester von Ingeborg Leifheit war. „Wir bedanken uns sehr für diese große Unterstützung“, betont Manuel Liguori (SPD), Stadtbürgermeister von Nassau. „Ute Fleischhacker hat außerdem viel Geld für Brücken im Mühlbachtal gespendet“, fügt der Stadtbürgermeister an.

Auch beim Zugang zu der Burg kommt vieles in Bewegung. „Der Innenhof wird barrierearm – ganz barrierefrei kann er nicht werden“, erläuterte Uli Pebler. Dafür ist die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) zusammen mit dem Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) zuständig. Bei den Wegen im Hof wird es künftig eine Steigung von maximal 6 Grad geben. Mit den Arbeiten dafür wird im Herbst 2025 begonnen. Im Innenhof wird ein Reihenpflaster aus Natursteinen angelegt. In Richtung des Biergartens soll eine barrierefreie Rampe entstehen. Vorgesehen ist auch ein barrierefreies WC im Innenhof. Neu ist auch, dass das Trauzimmer in einen unteren Raum verlegt wird. „Das befand sich bislang im zweiten Stock im Turm und war für ältere Besucher nicht leicht zu erreichen“, merkte Manuel Liguori an. Laut Uli Pebler sollen dort auch neue Personalräume eingerichtet werden.

i Weithin gut sichtbar ist das Nassauer Wahrzeichen. Die Burg eröffnet bald wieder im Regelbetrieb. Andreas Galonska

Mehrfach wurden Nassauer Ratsleute auf die fehlende Beleuchtung der Burg Nassau angesprochen. Zwischenzeitlich dachten Bürger, dass das Wahrzeichen eine neue Anstrahlung erhalten hat. Das war allerdings ein Trugschluss, wie Stadtbürgermeister Manuel Liguori aufklären könnte. „Es handelte sich dabei um eine Notbeleuchtung, die für Bauarbeiten installiert wurde“, hob er hervor. „Sie ist nicht für das Anstrahlen der Burg geeignet“, fügte Liguori an.

Ute Fleischhacker ist eine Nichte der Unternehmerin Ingeborg Leifheit. Sie hat der Stadt Nassau schon im Jahr 2011 eine Million Euro gespendet und sich damit dankbar gezeigt, dass die Stadt Ingeborg Leifheit die Ehrenbürgerrechte verliehen hat. Die in Kanada lebende Nichte ist Erbin der 1999 verstorbenen Unternehmerin Ingeborg Leifheit, geborene Kaiser. Ingeborg und ihr Mann Günter hatten 1959 in Nassau das heute weltweit tätige Haushaltswarenunternehmen gegründet.

Spenderin aus Kanada

Fleischhacker, die seit Mitte der 1950er-Jahre in Kanada zu Hause ist, hat ihre Tante sehr geschätzt. Entsprechend erfreut war sie darüber, dass die Stadt Nassau der Unternehmerin im Juni dieses Jahres die Ehrenbürgerwürde verlieh. Damit machte der Stadtrat ein altes Versäumnis gut. Schon 1991 war Günter Leifheit zum Ehrenbürger der Stadt erklärt worden, seine Frau hatte man übergangen. Dabei hatte es konkrete Anregungen gegeben, die Ehre auch Ingeborg Leifheit zuteilwerden zu lassen.

Die Mauern der Burg werden für insgesamt 3 Millionen Euro von der GDKE, die als Eigentümerin die Anlage an die Stadt Nassau verpachtet hat, mithilfe der Leifheit-Stiftung saniert. Im Obergeschoss des Burgturms können sich Besucher über die Ursprünge der Burg und ihre geschichtliche Bedeutung informieren. Im Erdgeschoss steht das frühere Verlies zur Besichtigung an.