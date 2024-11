Bau befindet sich auf der Zielgeraden - Was die Einrichtung bietet und was sie kostet Buntspechte dürfen bald in neuer Kita landen: So geht der Bau in Nastätten voran 02.11.2024, 06:00 Uhr

i Ein pragmatischer Quader mit einer Fassade aus Naturmaterialien: Der Neubau der Kita Buntspechte am Neubaugebiet Weiberdell ist in den letzten Zügen. Marco Ludwig. Marco Ludwig

Parkplatz und Zuwegung stehen voll mit Handwerkerautos, auf der Baustelle der neuen kommunalen Kita Buntspechte wird unter Hochdruck gearbeitet, damit die Einrichtung zwar mit etwas Verspätung, aber doch noch in diesem Jahr öffnen kann. „Wir planen mit Anfang Dezember“, sagt Stadtbürgermeister Marco Ludwig und die Freude ist ihm deutlich anzusehen. Denn endlich biegt das 4,5-Millionen-Projekt auf die Zielgerade ein.

Ein sachlicher Quader, in den Hang des Neubaugebiets Weiberdell gebaut, soll in Zukunft Platz für 60 Kinder in drei Gruppen bieten. Dafür entsteht auf dem 4500 Quadratmeter großen Grundstück ein Gebäude mit 890 Quadratmetern Brutto-Grundfläche auf zwei Etagen.

