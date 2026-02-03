„Fair-Besserungen“ in Serie Buntes Programm: Weltladen Katzenelnbogen startet durch Uschi Weidner 03.02.2026, 18:00 Uhr

i Anke Metz vom der Arbeitsgemeinschaft eine Welt hält einen Biodiversitätsworkshop in einer Schule ab. Rebecca Andrée

Mit frischem Elan ans Werk: Im vergangenen Jahr stand in Katzenelnbogen die Zukunft der Arbeitsgemeinschaft eine Welt und damit des Weltladens auf der Kippe. Mit einem neu aufgestellten Vorstand werden jetzt aber zahlreiche Projekte angegangen.

Im vergangenen Jahr hatte sich der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft eine Welt Katzenelnbogen neu aufgestellt – Detlef Rieger, Susanne Seelbach und Anke Metz. Gemeinsam präsentierten die Verantwortlichen nun einen Ausblick auf die ersten geplanten Aktivitäten für 2026 bei einem Treffen der Verkäufer des Weltladens Katzenelnbogen.







