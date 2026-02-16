Karneval 2026 Bunter Kinder- und Jugendumzug begeistert Zuschauer in Lahnstein Marta Fröhlich 16.02.2026, 03:45 Uhr

i Schön warm eingepackt waren diese bunten Einhörner. Marta Fröhlich

Mit viel Farbe, Musik und strahlenden Gesichtern verwandelten 30 Fußgruppen die Lahnsteiner Straßen in eine große Karnevalsparty. Alle Kitas und Grundschulen der Stadt waren mit dabei – und feierten, was das Zeug hielt.

30 Fußgruppen, 3 Kapellen, 3 Festwagen: Mit ordentlichem Tamtam und viel Kinderlachen schlängelte sich wieder der traditionelle Kinder- und Jugendumzug durch die Lahnsteiner Straßen. Dieses Jahr wieder auf alter Strecke, nachdem er im letzten Jahr aufgrund der Sicherheitslage vorsorglich nach Niederlahnstein verlegt worden war.







Artikel teilen

Artikel teilen