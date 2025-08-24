Katzenelnbogen feiert ausgelassen den Bartholomäusmarkt: Mit buntem Umzug, prächtigen Wagen, Musikzügen und strahlendem Sonnenschein erlebten hunderte Besucher ein Highlight – und die Festtage gehen noch weiter.

Der Tag des heiligen Bartholomäus ist am 24. August. Das passte in diesem Jahr wunderbar mit dem Bartholomäusmarkt in Katzenelnbogen zusammen. Die Bauernregel „Wie Bartholomäitag sich hält, so ist es auch im Herbst bestellt“ sagt aus, dass man das Wetter am 24. August im Blick behalten muss, um zu wissen, wie das Wetter im Herbst wird. Der Herbst war den Verantwortlichen des Einricher Heimatvereins und den Besuchern noch nicht so wichtig. Der große Festzug am Sonntagnachmittag – da sollte schönes Wetter sein. Und tatsächlich, ein Bilderbuchtag war das, als die vielen Hundert Besucher die Straßen der Stadt säumten, um den Gruppen und den Musikzügen Beifall zu spenden.

Die Dorfgemeinschaft der kleinen Nachbargemeinde Ebertshausen lässt es sich nicht nehmen, in jedem Jahr den Festzug zu bereichern. In diesem Jahr als Zirkusartisten Uschi Weidner Sehr viele Fitnesstrainer waren auf der Straße, hier die Tanzgruppe Energetic und die Handballer des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach e.V. Uschi Weidner Die Klingelbacher Fassenachter haben immer originelle Ideen - in diesem Jahr stellten sie die Arbeit eines Regisseurs vor Uschi Weidner Sehr viel Spaß hatten die jungen Leute der Kirmesgesellschaft Berghausen als Barkeeper Uschi Weidner Die Landwirtschaft wie sie früher war stellte der MSC Allendorf vor Uschi Weidner Als Maler gestalteten die Kinder der Ferienfreizeit der Verbandsgemeinde Aar-Einrich den Festzug mit Uschi Weidner Die Kirmesburschen "anno dazumal", eine stattliche Gruppe, ohne die der Festzug und der Bartholomäusmarkt nicht denkbar ist Uschi Weidner Förster, Jäger und Waldarbeiter, um diese Berufe kümmerte sich die Freiwllige Feuerwehr Katzenelnbogen Uschi Weidner Nicole Hennemann, Vorsitzende des Einricher Heimatvereins, und Gerhard Stach, der sich um viele Belange des Vereins kümmert, Uschi Weidner Die Kirmesmädchen und -burschen tanzen traditionell an der großen Kreuzung in der Ortsmitte den Kirmestanz. In der Mitte des Fotos Kerbevadder Joshua Nied und sein Kirmesmädchen Finia Veit Uschi Weidner 1 / 10

Sie bekamen prächtige Festwagen, kunterbunte Fußgruppen, vor allem aber strahlende Gesichter zu sehen. „Wenn Katzenelnbogen feiert, ist das immer so“, kommentierte Doris Weyand, die an diesem Tag Geburtstag hat. Noch am Vormittag gab es dichte Wolken, die über dem Einrich hingen. Doch bei Sonnenschein ging es los.

Zuggruppen haben tolle Ideen zum Motto „Berufe mit Herz und Hand“

Das Motto des Zuges lautete „Berufe mit Herz und Hand“. Wundervolle Ideen bekamen die Besucher hier zu sehen. Der Festzug wird in jedem Jahr sehnlichst erwartet. Ein wirklicher Höhepunkt im Marktgeschehen. Hiermit möchten auch die Verantwortlichen des Einricher Heimatvereins all jene würdigen, die mit Leidenschaft, Engagement und handwerklichem Können zum Gelingen beitragen – ob sichtbar im Alltag oder oft ganz still im Hintergrund.

Die Stimmung bei den Zuschauern war sowieso schon bestens. Gesteigert wurde sie noch durch die musikalischen Einlagen der zahlreichen Musikzüge.

Im Anschluss an den Umzug gaben die Festzugskapellen im Zelt ein großes Konzert: der Musikverein Obertiefenbach, der Spielmannszug Singhofen, die Stadtkapelle Westerburg. Nach dem Festzug soll der „Alltag“ weiter in den Hintergrund treten und die Möglichkeit bestehen, auf dem Marktplatz sowie im Zelt Gespräche zu führen, zu tanzen, lachen, essen, trinken – einfach den Markt zu genießen.