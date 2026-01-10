Pläne gegen Leerstand Bundeswehrschule: Schon vor Jahren gab es Umbaupläne Andreas Galonska 10.01.2026, 06:00 Uhr

i Wohnräume in der ehemaligen Bundeswehrschule an der Alten Kemmenauer Straße – diese Vorstellungen gab es vor Jahren bereits. Getan hatte sich seither aber nichts. Andreas Galonska

Die frühere Bundeswehrschule in Bad Ems könnte ein künftig ein neues Wohnquartier werden. Die jetzt präsentierten Pläne ähneln den Vorstellungen, die vor drei Jahren unterbreitet wurden, aber damals nicht verwirklicht worden sind.

Aus der früheren Bundeswehrschule in Bad Ems soll ein Wohnquartier entstehen – ein Vorschlag, über den in den nächsten Tagen im Bauausschuss der Stadt beraten wird. Einen ähnlichen Vorstoß gab es vor Jahren schon einmal.Im Jahr 2023 ging es noch um den möglichen Umzug des Rewe-Markts von der Wipsch zur Bundeswehrschule – eine Idee, die vor allem bei Emser Bürgern und Kunden des Einkaufsmarkts auf wenig Gegenliebe stieß und die auch nicht ...







