Schneller als vermutet ist die Bundesstraße 260 bei Fachbach jetzt wieder geöffnet worden. Die Strecke entlang der Lahn steht wieder allen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung.

Nun ging alles recht schnell: Die Bundesstraße 260 bei Fachbach ist bereits am Dienstag, 19. August, wieder für den Verkehr geöffnet worden. Eigentlich war die Öffnung der wichtigen Verbindung zwischen Bad Ems und Lahnstein für den frühen Mittwoch vorgesehen, aber nun herrscht bereits einen Tag vorher freie Fahrt.

Restarbeiten wurden schneller abgeschlossen als geplant

Die Bundesstraße war monatelang wegen Arbeiten an verschiedenen Versorgungsleitungen komplett dicht für den Durchgangsverkehr, der den Weg über die B261 und die Denzerheide suchen musste. In den vergangenen Tagen konnte die neue Deckschicht der Fahrbahn bereits verlegt werden, dann folgten noch einige Restarbeiten an den Böschungen und das Aufbringen der Markierungen. Dann durften die Absperrungen an den Zufahrten auf die Seite gestellt werden. Somit erhielten die Verkehrsteilnehmer nach der langen Sperrung wieder die Durchfahrt über die Bundesstraße, was auch schnell von zahlreichen Autofahrern getestet wurde.