51 neue Polizeianwärter
Bundespolizei vereidigt erstmals in Limburg
Ein prall gefüllter Domplatz, herrliches Wetter in Limburg und ein lockeres Rahmenprogramm dürfte bei den jungen Polizistinnen u
Ein prall gefüllter Domplatz, herrliches Wetter in Limburg und ein lockeres Rahmenprogramm dürfte bei den jungen Polizistinnen und Polizisten in bester Erinnerung bleiben.
Rolf-Peter Kahl

Eye of the Tiger anstelle von zackiger Marschmusik. Die Vereidigungszeremonie des Diezer Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum im Limburger Dom sowie auf dem Vorplatz hatte einen würdevollen Charakter, war aber auch sehr kurzweilig.

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„Das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik geltenden Gesetze zu wahren und ihre Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.“ Acht Polizeianwärterinnen und 43 Polizeianwärter, die im März im Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum (BPOLAFZ) in Diez ihre Ausbildung begonnen hatten, legten am Freitag ihren Diensteid ab.

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