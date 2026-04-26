Eye of the Tiger anstelle von zackiger Marschmusik. Die Vereidigungszeremonie des Diezer Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum im Limburger Dom sowie auf dem Vorplatz hatte einen würdevollen Charakter, war aber auch sehr kurzweilig.
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„Das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik geltenden Gesetze zu wahren und ihre Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.“ Acht Polizeianwärterinnen und 43 Polizeianwärter, die im März im Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum (BPOLAFZ) in Diez ihre Ausbildung begonnen hatten, legten am Freitag ihren Diensteid ab.