51 neue Polizeianwärter Bundespolizei vereidigt erstmals in Limburg Rolf-Peter Kahl 26.04.2026, 14:32 Uhr

i Ein prall gefüllter Domplatz, herrliches Wetter in Limburg und ein lockeres Rahmenprogramm dürfte bei den jungen Polizistinnen und Polizisten in bester Erinnerung bleiben. Rolf-Peter Kahl

Eye of the Tiger anstelle von zackiger Marschmusik. Die Vereidigungszeremonie des Diezer Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum im Limburger Dom sowie auf dem Vorplatz hatte einen würdevollen Charakter, war aber auch sehr kurzweilig.

„Das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik geltenden Gesetze zu wahren und ihre Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.“ Acht Polizeianwärterinnen und 43 Polizeianwärter, die im März im Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum (BPOLAFZ) in Diez ihre Ausbildung begonnen hatten, legten am Freitag ihren Diensteid ab.







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